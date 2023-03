Kolik kroků denně musíte ujít, abyste zhubli jedno kilo tuku? Záleží i na počasí

Chcete zhubnout, ale pořád se vám to nedaří? Internet je plný zaručených rad a vy se v nich těžko orientujete, navíc se vám z představy, že trávíte všechny volné chvíle v posilovně, se vám dělá mdlo? Nezoufejte, zhubnout se dá i bez návštěvy posilovny, i když trocha pohybu bude rozhodně potřeba. Zhubnout se totiž dá i obyčejnou chůzí. Pojďte se s námi podívat, kolik kroků musíte ujít, aby se dostavil kýžený efekt.

Představa, že v potu tváře každou volnou chvíli trávíte v posilovně, se vám nezamlouvá, přesto potřebujete shodit nadbytečná kila? Nevadí. Jde to i jinak. Cvičení je součástí zdravého životního stylu a je dobré vždy nějaký pohyb do běžné denní rutiny zařadit. Ne vždy to jde ale tak snadno, jak bychom si přáli. Ať už situaci komplikuje časově náročná práce, anebo potíže s pohybovým aparátem. Základem hubnutí je vytvoření kalorického deficitu.

Jednoduše řečeno, přijímejte méně jídla, zaměřte se na to, co jíte, a přidejte naopak víc pohybové aktivity. Stačit může i obyčejná rychlejší chůze. Jak na to, se podívejte ve videu:

Jako první vás při hubnutí jistě napadne běh. Běh je skvělá aktivita, ovšem ne každému musí vyhovovat. Za prvé je nutné vypilovat techniku, je to sport náročný na klouby, zvlášť pokud bojujete s nějakým stupněm obezity nebo nadváhou. Běh je také činnost, kterou si buď zamilujete, nebo nenávidíte. A kdo by chtěl dělat něco, co se mu od začátku příčí? Naopak chůze je pro nás přirozený pohyb a činnost, ke které se odhodláte mnohem snáz. Nepotřebujete žádné speciální vybavení a navíc ji můžete provozovat během celého dne. Nemusíte si na ni vyhradit speciální chvíli.

Bez mírné změny jídelníčku se hubnutí neobejde. Zdroj: shutterstock

Kolik kroků denně ujít?

Aby bylo hubnutí efektivní, měla by chůze být svižnější. Ne loudavá, ale ani nemusíte uhánět, až sotva popadnete dech. Když ze začátku zvládnete zařadit alespoň půl hodiny svižnější chůze, máte vyhráno. Pro začátek je optimální vzdálenost, kterou musíte denně ujít, dva a půl kilometru. Toho dosáhnete poměrně lehce. Nepoužívejte výtah, ale choďte po schodech, kam nemusíte nutně jet autem, dojděte raději pěšky. Zároveň uberte na denním příjmu jídla. Velkou službu pro začátek udělá i necelých tři sta kilokalorií. Pro představu je to jedna větší svačina.

Začněte s pravidelnými procházkami. Je jedno jestli cestoudo práce, nebo se vydáte do přírody třeba se čtyřnohým parťákem. Zdroj: shutterstock

Hodinku denně

Pokud si prodloužíte dobu svižnější chůze na hodinu denně, za měsíc by se vám mohlo podařit spálit až jeden kilogram tuku! Zdá se vám to málo? Nikoliv. Tuk je mnohem lehčí než svalovina a kilo tuku je na těle pořádně znát. Navíc vaše tělo zadržuje i přebytečnou vodu, které se správnou životosprávou zbavíte. Pokud si najdete čas, můžete pohyb směle kombinovat.

Samozřejmě chůze je dokonalý pohyb, když je krásné počasí a sluníčko přímo vybízí ven. Pokud je ale venku zima a ošklivo, volte raději aktivitu někde vevnitř. Volit můžete jógu nebo pilates, kde rychlost hubnutí bude zase záviset na intenzitě cvičení. Jóga kromě spalování tuku také pomůže celkově protáhnout tělo a uklidní mysl.

