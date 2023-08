Kolik let ve zdraví vám ještě zbývá? Vědci mají jasno

Zdraví je základ. Bez něj se všechno sype. Kolik let bez nemocí vás ještě čeká?

Vědci si nedají pokoj a snaží se Bohu (či osudu) fušovat do řemesla. Délku vašeho života odvodit sice nedokážou, ale statistickými propočty přišli na to, že lidé narození v roce 2020 budou mít perspektivu 64,5 roků bez nemocí. U mužů to znamená 81,9 % a u žen 77,6 % z celkového života. A to není zase tak špatné, že?

Seznamte se s místy, kde se lidé dožívají více než 100 let. Na videu uvidíte víc!

Z výpočtů vědců tedy vyplývá, že současné děti, kterým jsou tři roky, budou mít před sebou docela fajn život. Popravdě, kdo by nechtěl většinu aktivních let strávit bez nemocí, postižení či chronické bolesti? Jenom pouhá pětina pozemského bytí bude pro následující generaci klasickým křtem ohněm, kdy si uvědomí, že jejich tělo je z masa a kostí a holt potřebuje ke stáru více péče. Závidíte? Nemusíte. Podle vědců můžete i vy klasické nemoci stáří jako je artritida, diabetes 2. stupně či Alzhaimer nebo demence úspěšně oddálit. Jak?

V 70 letech vyšla 70 pater mrakodrapu

V dnešní době jsou všichni uspěchaní. Řeší práci, domácnost, rodinu a na nějakou kondičku už není čas a kolikrát ani síla. Jenže nedostatek pohybu, stres, vyčerpání a málo spánku zavání zdravotními problémy. Proto pokud nechcete skončit v ordinaci lékaře, začněte trochu víc myslet na sebe. Přesně tak to udělala Anne Marie, která se stará o svého manžela – kvadruplegika s roztroušenou sklerózou.

„Dávala jsem manželovi maximální péči, ale vnitřně mě to huntovalo. Byla jsem unavená a večer jsem se sotva držela na nohách,“ přiznává sympatická tmavovláska, která před lety – ve svých 68 letech změnila svůj životní styl. „Začala jsem chodit do posilovny. Neměla jsem moc času, takže šlo víceméně o půlhodinovky. Během dvou týdnů jsem začala pociťovat změny. Nebyla tak unavená a dokonce mě přestaly bolet kolena. Zkrátka, hrozně se mi ulevilo a já si už život bez posilování nedokážu představit.“ Anne Marie se věnuje běhání a chození do schodů. Nedávno, ve svých 70 letech vyšla – v rámci charitativní akce - 70 pater dallaského mrakodrapu.

Sport zlepšuje imunitu a dodává energii. Zdroj: Profimedia

Věřte, že jídelníček je více než geny

Genetická výbava je věc ošemetná. Předurčuje nejen vaši podobu, ale i odolnost či náchylnost k některým nemocem. Podle vědců genetika není však všespásná a dá se docela dobře vykompenzovat zdravým životním stylem. Jak? Příklady ze života mluví za vše. Indka Rajashree měla v rodině cukrovku 2. typu, proto se očekávalo, že ji toto onemocnění také nemine. A ejhle, testy prokázaly, že k onemocnění rychle směřuje. Rajashree na to konto změnila jídelníček a po roce jiného stravování měla krevní testy v normě.

Berte nemoc jako výzvu ke změně

Zajímavý příběh má i Kate, které ve 40 letech diagnostikovali psoriatickou artritidu. Kate moc dobře věděla, že je to poměrně bolestivá nemoc, protože ji měla její matka. Lékaři jí na to konto předepsali spoustu léků a už se jen čekalo, kdy onemocnění naplno vypukne. Kate si všimla, že některá jídla její nemoc zhoršují a rychle je vypustila z jídelníčku. Teď – ve svých 50 letech – údajně nemá žádné příznaky onemocnění. Dokonce nebere ani léky. Své „vyléčení“ připisuje kontrolovanému jídelníčku a každodennímu běhu na 10 kilometrů.

Zdravý jídelníček může zmírnit průběh nemoci. Zdroj: Profimedia

Staňte se režisérem svého života

Podle vědců je nejdůležitější váš přístup k vlastnímu životu. Jistě, můžete všechno vzdát a říci, že nemoci, které měli vaše předkové, vás neminou. Tak proč byste se měli snažit? Ale právě ta snaha odolávat životním výzvám je v uzdravení klíčová. Jistě, můžete „chytnout“ nemoc, kterou máte v rodině, nicméně životním stylem – stravou, sportem, spánkem, psychickou hygienou – můžete její projevy zmírnit nebo úplně potlačit. Proto počet „zdravých let“ ve vašem životě závisí jenom na vás. Změnit se dá všechno, jen je potřeba začít, a to nejlépe teď hned!

Zdroje: www,sixtyandme.com, ncbi.nlm.nih.gov