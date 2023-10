Spánek má být sladký a nerušený. Proto si dejte pozor, jak moc před usnutím pijete. Můžete si tím narušit imunitu.

Pitný režim je důležitý. Pravidelný přísun vody a tekutin znamená pro tělo důležitý „motor“, aby mohlo normálně fungovat. Proto odborníci doporučují přes den vypít alespoň dva litry tekutin. Ovšem spousta lidí na pití zapomíná a pak se to snaží dohnat večer. A to je chyba. Děláte to také tak? Pak vězte, že poslední pohárek vody byste měli do sebe „obrátit“ dvě hodiny přes spánkem. Jinak hrozí, že se budete budit a zbytečně chodit na WC.

Méně je více

Vypít skleničku vody v posteli vás sice nezabije, nicméně mějte na paměti, že tělo přes noc vylučuje hormon vazopresin, který zabraňuje tvorbě moči. Jedině tak máte šanci spát nepřerušovaně a lépe se regenerovat. Proto na to myslete a zbytečně se „nepřepíjejte“. Pozor by si na to měli dát zejména starší muži nebo těhotné ženy, které chodí v noci na záchod častěji.

Volba nápojů

Když už se chcete napít, tak zásadně volte vodu, kterou tělo potřebuje a přijímá bez výhrad. Rizikové jsou naopak drinky, které obsahují kofein a působí močopudně. Taková je například káva, některé druhy čajů, energetické nápoje nebo populární cola, která kromě toho všeho obsahuje i pořádnou porci cukru. Pokud si dáte některý z těchto drinků před spaním, pak si můžete být jisti, že se moc nevyspíte.

Alkohol? Raději ne…

Spousta lidí ho vyhledává, protože dokáže uvolnit a (zdánlivě) vylepšit náladu. Pro vaše tělo je ale taková večerní porce „ohnivé vody“ spíše na škodu. Alkohol vaše tělo nejenom vysuší, ale také mu ubere důležité minerály, jako je zinek. Proč je zinek tak důležitý? Protože napomáhá vývoji imunitních buněk. Když ho ztratíte, pak se omezí i vaše obranyschopnost vůči nemocem.

Stopka na slané pokrmy

Důležitá je před spánkem i volba večeře. Vyhněte se slaným a kořeněným pokrmům, které jen prohlubují pocit žízně. A vy se tak dostanete do situace, že budete chtít pít víc a tím pádem v noci budete běhat na záchod o sto šest. A to přeci nechcete...

