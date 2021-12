Jaké množství piva můžete vypít denně, aby to ještě bylo zdravé?

Jako každý nápoj i pivo přináší tělu nějaká ta pozitiva. Nedá se sice říci, že každodenní konzumace alkoholu a tím i piva je zdravá, nicméně existuje doporučené maximum i výčet toho, jaké látky v pivu obsažené napomáhají organismu. Víte, kolik piva denně vypít a jak může tělu prospět?

Kolik piva denně vypít?

Všude se dočtete, že „mírné nebo malé množství“. Takové zdravé malé množství se uvádí různé pro ženy a muže, jelikož víme, že v závislosti na pohlaví organismus alkohol zpracovává jinak. Patrně by bylo přesnější, stanovit doporučené množství v závislosti na váze konzumenta, ale to bychom se pomalu dostali k dávkování podobnému antibiotikům. Jednoduše řečeno, ženy by měly denně vypít maximálně dvě třetinky a muži jeden litr piva. Mluvíme o dávce vhodné pro zdravé jedince a spíš o pozitivech, která může konzumace přinést. Jenže tím to nekončí.

Pivo se u Čechů těší mimořádné oblibě. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Jaká pozitiva přináší pití piva?

A teď už k přínosům piva, ať si máte s přáteli v hospůdce o čem poklábosit. Nutno dodat, že přínosy piva se uvádějí u zdravých lidí. U mnohých onemocnění může být konzumace jakéhokoli alkoholu kontraproduktivní, ani nemluvě o užívání léků v kombinaci s alkoholem.

Látky obsažené v pivu

Pivo obsahuje vitamín B12 a minerály jako magnezium, fosfor nebo selen. Nutno dodat, že ve třetince piva jsou tyto zastoupeny jen v nepatrném množství, konkrétně mezi 3 až 5 % doporučené denní dávky. Díky tomu, že je pivo vyráběné z obilovin, obsahuje také vitamín B, draslík, vápník, zinek i železo. Ale jejich zastoupení je ještě méně patrné.

Pivo samozřejmě obsahuje i látky z obilovin. Zdroj: Mariusz Szczygiel / Shutterstock.com

Pití piva může organizmu prospívat

Konzumace piva napomáhá zdravé regulaci cholesterolu v těle, čímž ovlivňuje činnost srdce a snižuje riziko srdečních onemocnění. Zároveň snižuje také krevní cukry a resistenci vůči insulinu. Z toho vyplívá, že by mohlo být pití piva přínosné i cukrovkářům druhého typu diabetu. Bohužel vzhledem k obsahu cukrů v pivě nelze říci, že lze pivo osobám trpícím cukrovkou doporučit. V podstatě se pozitiva a negativa vzájemně stírají. A podobné je to i u vlivu na demenci. Malé množství snižuje riziko demence, ale velké množství jej naopak zvyšuje.

Pivo přináši tělu i pozitiva, ale nic se nesmí přehánět. Zdroj: shutterstock.com

Každodenní pití piva má svá „ale“!

Pravidelná konzumace alkoholu bohužel vede spíše ke zdravotním rizikům. Pomineme-li závislost na alkoholu jako takovou, pak pravidelná konzumace piva a dalších alkoholických nápojů zhoršuje deprese, stav jater a může zapříčit i přibírání na váze či zvýšit pravděpodobnost onemocnění rakovinou. Vzhledem k negativům lékaři doporučují denní dávku snížit ještě na polovinu, tedy třetinku pro ženy a zhruba půl litru pro muže.

Zdroje: https://www.healthline.com, https://www.rxlist.com, https://www.expresfm.cz