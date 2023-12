Milujete mandarinky? To je dobře, jde o ovoce plné vitamínů a dalších prospěšných látek. Měli bychom ale také vědět, kolik ho sníst, abychom si neublížili. Ano, i mandarinky mají svoje limity…

V minulých dobách, kdy byl na trhu nedostatek cizokrajného ovoce, byly i citrusy po většinu roku vzácným zbožím. Dnes si je můžeme koupit doslova kdykoliv a kdekoliv, a tak není divu, že se najdou lidé, kteří by takového ovoce spořádali neobvykle velké množství. Jenomže i v tomto případě bychom si měli dát pozor, protože – jak je známo – všeho moc škodí. A platí to i zde.

Třikrát - a dost?

Pro zdravého člověka odborníci doporučují konzumaci nejvýše tří set gramů mandarinek denně, přičemž průměrná hmotnost takového ovoce se počítá kolem 80 - 100 gramů. Víc než tři až čtyři kusy bychom tedy měli důkladně promyslet. To se samozřejmě týká i vánočního období, které má pro mnohé z nás právě citrusovou vůni. A proč bychom se měli hlídat i při konzumaci něčeho tak zdravého, jako jsou mandarinky?

Pozor na postavu

Když se zamyslíme nad jejich chutí, kromě příjemné nakyslosti, která se nevylučuje s dalším popisem, v nich najdeme hlavně hodně cukru. A to v takovém množství, které by mohlo zatěžovat organismus víc, než je pro něj vhodné a snadno snesitelné. Snadno bychom se tak mohli dočkat také přírůstku na hmotnosti, a to i přes skálopevné přesvědčení, že když nahradíme vánoční cukroví ovocem, nemůžeme přece přibrat ani deko.

close info shutterstock.com zoom_in Na první pohled může být mandarinka lákavá, ale vnitřek vás pak může nemile překvapit.

Zdraví jater je důležité

Kromě výše zmíněných možných problémů se může účinek příliš vysoké konzumace mandarinek projevit také na zdraví jater, což si jistě nikdo nepřejeme. Navíc jsou nemoci, které pojídání sladkých citrusových plodů prakticky zcela vylučují. Jde například o cukrovku 2. typu nebo obezitu, které by podle lékařských doporučení měly být buď přímo vylučujícími nebo v tom volnějším pojetí alespoň omezujícími na pouhou jednu jedinou mandarinku denně. Je to sice nepříjemné zjištění, ale pro naše zdraví a také postavu velmi důležité.

Přesto jsou zdravé

I když předchozí řádky vyznívají varovně, není důvod se začít mandarinek obávat. Pokud je budeme konzumovat s rozumem, budou i nadále jedním z nejvhodnějších způsobů, jak doplnit vitamíny a minerály, které nám zvláště v zimě tolik chybí. Pamatujete, jak nám rodiče sháněli mandarinky hlavně v době, kdy jsme jako děti byli nemocní? Věděli proč, vždyť právě toto ovoce, přijímané v rozumném množství, působí i na snižování vysokých teplot a urychluje léčbu zánětů v těle.

Pamatujte na vlákninu

Na co bychom si ještě měli dát pozor? Pamatujme si, že je vždy vhodnější konzumovat mandarinky i další ovoce celé, tedy včetně dužniny, která trávicímu traktu poskytne vlákninu důležitou k jeho správné funkci. Navíc ve šťávě z mandarinek vypijeme v jedné jediné sklenici mnohem více cukrů a dalších nepříliš žádaných látek, než když si vychutnáme několik dílků celého ovoce. Přemýšlejme tedy dobře i nad konzumací zdravých potravin, určitě se to vyplatí.

