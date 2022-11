Vysoké množství vitamínu C může i uškodit. Užíváte ho správně?

Céčko je univerzálním pomocníkem pro naše zdraví, který posiluje celkovou imunitu organismu. Ovšem nic se nemá přehánět. Víte, kolik vitamínu C denně vaše tělo ocení, ale které by mu mohlo i zbytečně uškodit?

Vitamín C neboli kyselina askorbová

Jedná se v podstatě o živnou látku rozpustnou ve vodě a vitamín nezbytný k životu a udržení tělesného zdraví. V lidském těle totiž tento vitamín plní mnoho důležitých funkcí. Vitamín C je nepostradatelný pro tvorbu a udržování zdravého kolagenu, který spojuje buňky v kůži, dásních a šlachách.

Napomáhá také bojovat bílým krvinkám proti mnohým infekcím a značně urychluje hojení ran i nachlazení. Céčko působí antioxidačně a neutralizuje působení volných radikálů, které spouštějí stárnutí a nádorové změny v buňkách. Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Cirkuluje v krvi a jeho nadbytek je vylučován močí.

Více o vitamínu C se můžete dozvědět ve videu:

Jaká je doporučená denní dávka

Pokud se domníváte, že se céčkem můžete dopovat v jakémkoliv množství, jste na omylu. Doporučená denní dávka se podle vědecký studií pohybuje kolem 80 až 100 mg denně. O něco vyšší množství je vhodné pouze pro starší osoby, jedince s nadměrným stresem, těhotné, aktivní sportovce a kuřáky. O něco více si lze dopřát vitamínu C v době chřipek a nachlazení či nějaké infekce, kdy vám o něco zkrátí průběh nemoci.

Pokud se domníváte, že se vitamínem C můžete dopovat v jakémkoliv množství, jste na omylu. Zdroj: profimedia.cz

Běžnou denní dávku vitamínu C dospělého člověka naleznete například v jedné sklenici čerstvého pomerančového džusu. Za horní bezpečnou hranici se považuje dávka 3000 mg při krátkodobém a 2000 mg při dlouhodobém užívání. Jeho hladinu v krvi snižují některé léky, jako například antikoncepční pilulky, antibiotikum tetracyklin, acyplyrin a kortikosteroidy.

Doplňujte vitamín C do těla stravou

Lidský organizmus si vitamín C nedokáže tvořit sám, a proto byste ho měli přijímat pravidelně v potravě. Zdrojem vitamínu C by měly být především některé potraviny, a hlavně ovoce a zelenina.

V potravinách je kyselina L-askorbová označená symbolem E300 a přidává se jako antioxidant na omezení oxidace tuků. Vitamin C je citlivý na teplo, a proto se ztrácí tepelnou úpravou, sušením či ohříváním v mikrovlnce. Nejšetrnějším způsobem tepelné úpravy je příprava v páře.

V kterých potravinách je vitamínu C nejvíce?

Za zdroje s nejvyšším obsahem se považují šípky, rakytník a černý rybíz. Hned na dalších místech jsou papriky, nať petržele a pažitky, brokolice a růžičková kapusta. Výborným zdrojem jsou i jahody, kiwi, kopřiva a květák. Vitamín C ovšem naleznete i v játrech a ledvinkách a v malém množství i v rybách.

Za zdroje s nejvyšším obsahem se považují šípky, rakytník a černý rybíz. Zdroj: shutterstock.com

Předávkování vitamínem C

Protože je tento vitamín rozpustný ve vodě, jeho přebytek se z těla samostatně vylučuje. Neukládá se do zásob, takže nemusíte mít strach, že byste se jím totálně předávkovali. Ovšem protože všeho moc škodí, může dojít ke zbytečnému podráždění žaludku a nadměrné zátěži ledvin. Stejně tak vás může při nadměrném užívání vitamínu C zaskočit průjem a nepříjemné pálení žáhy.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.kulturistika.com, www.tantumfamily.cz, www.prozeny.cz