Kolik vody denně vypít? Množství vás nepříjemně překvapí

Víte, kolik vody bychom měli denně vypít? O množství vody, kterou je vhodné denně konzumovat se vedou dohady. Někteří dokonce tvrdí, že jde jen o módu a výmysl, který nemá racionální základ. Platí, že čím více, tím lépe?

Kolik vody tělo potřebuje?

Podle americké U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine se liší ideální pitný režim v závislosti na pohlaví. Institut doporučuje mužům denně přijmout až 3,7 litru tekutin a ženám o něco méně, konkrétně 2,7 litru. Žasnete nad tím množstvím? Nezapomeňte, že nejde jen o sklenice vody.

Pitný režim je důležitý, ale nic se nesmí přehánět. Zdroj: profimedia.cz

Kolik vody a jak za den přijímáme

Předpoklad je takový, že zhruba pětinu denní dávky získáme z potravy. Ono se totiž ve skutečnosti opravdu počítá všechno. Polévky, ale také ovoce nebo další pokrmy obsahující tekutiny se počítají do denní spotřeby vody, stejně jako káva, čaje, sladké nápoje, ovocné džusy nebo energetické drinky. Otázka totiž nezní, zda se jedná o nápoje zdravé, ale jestli obsahují vodu. Pokud zkonzumujete velké množství sycených sladkých nápojů, pak s tekutinou přijmete i spoustu cukru a dalších látek, ale to je jiný problém.

Veškeré nápoje, ale i některé potraviny jsou zdrojem tekutin. Zdroj: Shutterstock.com

Pijte adekvátně prostředí, nepodceňujte dehydrataci

Pitný režim je skutečně důležitý. Tekutina neslouží jen k proplachování ledvin, ale také celkovému dobrému stavu těla, které je z padesáti až sedmdesáti procent tvořeno vodou. Nedostatek tekutin nemusí být na první pohled patrný. Zvlášť v chladném klimatu můžeme příznaky dehydratace dlouho přehlížet, zatímco v horkém počasí bychom symptomům podlehli mnohem dříve. Rozhodně se nedá říci, že údaj o denní ideální spotřebě tekutin je stejný pro všechny a všude. Ano, rozhodujícími faktory nejsou jen pohlaví nebo zdravotní stav, ale především fyzická zátěž, okolní podmínky a u žen také případné těhotenství či kojení.

Jak poznáte, že pijete dostatečně

Jednoduchým měřítkem toho, že pijete dostatek tekutin, je světlá barva moči a fakt, že jste málokdy žízniví. I když se dá obecně předpokládat, že žízeň by měla být dostatečným a jednoznačným signálem toho, že je třeba pít, lidé nevnímají svoje potřeby stejně a žízeň, ale také hlad, dokáží ignorovat. Proto je lepší mít alespoň obecnou představu o tom, kolik tekutin jste za den přijali.

Při fyzické zátěži nároky těla na příjem tekutin rostou. Zdroj: Shutterstock.com

Pijte tak akorát, nic se nemá přehánět

Je vhodné zvyšovat množství tekutin nad řečené doporučené množství? Jak už bylo řečeno, záleží na fyzickém výkonu a okolních klimatických podmínkách. Ale i konzumaci tekutin lze přehnat. Zatímco majoritní většina západní civilizace bojuje s nadbytkem sodíku v těle, konzumací přílišného množství tekutin může dojít k takovému naředění sodíku v krvi, že může dojít až ke kolapsu. Tělo potřebuje sodík k tomu, aby bylo schopné kontrolovat krevní tlak, nervy či svaly.

