Pijete denně dostatek vody? Prozradí vám to náš test

Kvalitní a dostatečný pitný režim je základem zdravého životního stylu. Nedostatek tekutin v těle totiž může způsobit mnoho potíží. Kolik je potřeba denně vypít vody? Udělejte si test hydratace.

Dodržovat pitný režim je důležité pro správné fungování celého našeho organismu. Voda se podílí na kvalitním fungování životně důležitých funkcí. Rozvádí po těle živiny a významné látky k buňkám, ale zároveň odplavuje toxiny a odpadní látky. Kolik je tedy potřeba denně vypít vody, aby vše fungovalo, jak má? Záleží na tělesné konstituci každého jedince, pohlaví a zdravotním stavu.

Udělejte si jednoduchý domácí test

Položte si dlaň na rovnou podložku a na pár sekund stiskněte prsty pokožku druhé ruky mezi zápěstím a klouby prsů. Podle toho, jak rychle se bude vaše kůže vracet do původního stavu, poznáte, jestli jste hydratovaní nebo dehydratovaní. Pokud dodržujete pitný režim, kůže se bude vracet po stisknutí takřka okamžitě. V opačném případě se jedná o příznaky nedostatku tekutin v těle. Dospělí jedinci si zpravidla pitný režim ohlídají, ale tento test můžete využít i u malých dětí.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Denní dávka vody

Možná jste narazili na mnoho doporučení, kolik vody denně vypít. Většinou jde o obecné informace, které radí zprůměrované hodnoty. Ve skutečnosti závisí potřebné množství vody na mnoha důležitých faktorech každého konkrétního jedince. Záleží na tom, kolik vážíte, jaký je váš zdravotní stav, jak aktivně žijete a také kde.

Tekutiny dle tělesné váhy

Svůj pitný režim si můžete určit také dle vaší váhy. Obecně platí, že na každý kilogram vaší hmotnosti byste měli vypít asi 30 až 45 ml tekutin. Pokud tedy vážíte kolem 70 kg, odpovídá to zhruba 2 až 3 litrům vody za den. S množstvím vody se to na druhou stranu nemá přehánět, mohlo by vám hrozit riziko kritického snížení hladiny sodíku v krvi, což se projevuje malátností a bolestmi hlavy.

Pijte hlavně čistou vodu

Čistá neperlivá voda by měla tvořit nejvýznamnější součást pitného režimu. Raději se vyhýbejte přeslazeným nápojům, kam spadají různé druhy limonád, džusy a iontové nápoje. Dostává se tak do těla nejen mnoho rafinovaného cukru, ale dalších látek, které tělu nijak neprospívají.

Voda je i v potravinách

Kromě toho, že organismus přijímá tekutiny pitím, získává je i příjmem některých potravin. Konzumujte tedy i dostatek ovoce, hlavně melouny, citrusové plody či hroznové víno a stejně tak zeleninu jako například rajčata a okurky. Voda je i v mléku, jogurtech, kefírech, polévkách a kaších.

Voda vám pomůže zhubnout

V případě, že budete dodržovat správnou životosprávu a dostatečný pitný režim, budou se vám i lépe shazovat nadbytečné kilogramy. Vodu pijeme zpravidla o teplotě 15 až 22 °C, přičemž naše tělo má teplotu 37 °C. Organismus tak musí veškerou vypitou vodu v těle ohřát, což podporuje výdej energie. Každý vypitý litr vody spálí v našem těle něco okolo 200 kJ a každý půllitr vody zvyšuje hodnotu klidového metabolismu o 30 % po dobu 30 až 40 minut od vypití.

