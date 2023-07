Kolik sklenic vody denně musíte vypít v horku? Záleží na tom, kolik vážíte

Je pitný režim jen móda, nebo je vážně nutné přísun tekutin neustále sledovat? Záleží na tom, jestli posloucháte své tělo. Výživový poradce Petr Havlíček se o pitném režimu rozpovídal a lidsky i jednoduše vysvětlil, kolik tekutin bychom měli vypít.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.webmd.com

Hydratace během léta

Už je to tady. Léto začalo a s ním dříve nebo později přijdou také vysoké teploty, vlny veder, možná i několik tropických nocí. S horkem přichází i možnost řady zdravotních komplikací, které se týkají dehydratace, přílišnému vystavení slunci, ale také pobytu v přehřátých prostorách. Je jisté, že v horku a při nadměrném pocení je třeba tekutiny doplňovat. Co ale znamená dostatečné množství tekutin?

Podívejte se, co říká o pitném režimu výživový poradce Petr Havlíček. Jak sám podotýká, názorů na pitný režim je celá řada a lidé ztrácejí přehled o tom, co je normální. Ve velmi obsáhlém videu vám vysvětlí všechno možné týkající se pitného režimu.

Kolik tekutin bychom měli vypít?

Proč není stanovení ideálního množství jednoduché, vysvětluje i Petr Havlíček, ale řekněme, že jde o oněch 3 dl vody na 10 kilo. To znamená, že zhruba 2,1 l by měl vypít člověk vážící 70 kg, stokilový člověk celé 3 litry. Obecně se také říká, že muži by měli vypýt právě tři litry a ženy o trošku víc než dva. Neplatí to však například u kojících žen, které musí doplňovat tekutiny častěji, proto také mají častěji žízeň.

Jednoduchým indikátorem je také barva moči. Čím tmavší, tím více tekutin byste měli doplnit. Normální hydratovaný organismus vylučuje světle žlutou moč. Jestliže se pořádně napijete, barva moči bude brzy světlá, nicméně pokud vám dlouhodobě tekutiny chybí, náprava trvá i několik dnů.

V létě a při fyzické aktivitě jsou rozhodně nároky na tekutinny vyšší. Zdroj: Rocksweeper / Shutterstock.com

Pijte, co chcete a poslouchejte tělo

V létě však hraje roli ještě celá řada dalších okolností. Pokud se více potíte kvůli pohybu nebo venkovním teplotám, je třeba vodu doplňovat víc. Většinou bohatě stačí poslouchat své tělo a pít pokaždé, když máte žízeň. Plánujete-li výlet nebo nějaký aktivní pohyb, vezměte si láhev vody, nicméně důležitá je hydratace před takovým výletem. Během krátké doby, jako jsou několikahodinový výšlap nebo sportování, v našich podmínkách k dehydrataci nedochází.

Pokud ale zapomínáte na přísun tekutin dlouhodobě, může se to projevit dehydratací právě během horkých letních dnů a náročných sportovních výkonů. Dehydratace se může také projevovat zadržováním vody v těle. Tělo se dlohodobému nedostatku brání tím, že tekutinu shromažďuje. To se muže projevit například oteklými končetinami.

Zvyšovat příjem vody o několikanásobek běžného příjmu není vůbec nutné. Jak říká Petr Havlíček, jakákoli voda, i přijatá v potravě nebo různých nápojích, se počítá. Čím sladší tekutiny, tím méně vhodné jsou pro redukční diety, ale i pro zdravý životní styl. I to, co je v nápojích, se totiž počítá.