Kolik vody byste měli vypít ve vedrech? Každý jiné množství. Spočítejte si to

Naše tělo je nejlepší rádce a dobře ví, kdy potřebuje doplnit tekutiny nebo energii. Horko jej ale může překvapit, a tak se dostaví bolest hlavy nebo podrážděnost. Kolik vody vypít je otázkou omílanou už řadu let. Vodu si nosíme s sebou všude v trendy lahvičkách a usrkáváme, kdy nás napadne. Jak je to tedy s vodou a kolik bychom jí skutečně měli za den vypít? Dá se to spočítat?

Kolik vody vypít?

Stejně tak jako se názory na pitný režim různí, i kalkulačky a výpočty této hodnoty jsou různé. Na internetu naleznete stránky, kde vám automaticky spočítají, kolik vody třeba vypít při různé fyzické zátěži. Zjednodušme si to a zkuste zlatou střední cestu. Pro výpočet denní spotřeby tekutin se běžně používají tyto veličiny. Váhu v kilogramech násobte koeficientem 0,033. Vyjde vám číslo, které označuje počet litrů, které byste měli ideálně vypít během jednoho dne. Ale!

Za horkých letních dnů se více potíme a máme častěji žízeň. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Je to správný výpočet?

Tělo je tvořeno ze šedesáti procent vodou. To je fakt. Výpočet toho, kolik do něj musíme denně nalít vody, ale není nijak vědecky podložený. Je to zaběhnutá praxe a čísla vycházející z této kalkulace, se zdají být rozumná. Uvědomte si ale, že to skutečně není tak, že každý šedesátikilový člověk musí vypít dvoulitrovku vody, jinak si huntuje zdraví. Je to proto, že nás ovlivňuje mnohem víc než jen vlastní váha.

Voda je ve všem, co konzumujeme

Naše těla s vodou nakládají podle toho, jak uznají za vhodné. Močíme, potíme se, vydechujeme páru v závislosti na fyzické námaze, okolní teplotě, vzdušné vlhkosti i nadmořské výšce. Prostě nelze jednoduše srovnávat při takovém velkém počtu proměnných. Navíc tekutiny nepřijímáme jen v nápojích, ale také stravováním. Dokonce lze mluvit o dvaceti procentech denního příjmu pocházejícího z potravin, nikoli nápojů. I nápoje jako káva a čaj jsou často ze “správného” pitného režimu vylučovány, i když k tomu není opravdový důvod. Sice působí diuretačně, tedy močopudně, ale stejně obsahují vodu, kterou naše tělo přijme a využije.

Nepotlačujte žízeň a mějte vodu po ruce zvlášť při sportu. Zdroj: Shutterstock.com / Gergely Zsolnai

Myslete na vodu, ale není třeba panikařit

I když lze mnohá tvrzení o trendu v pitném režimu vyvrátit, faktem zůstává, že nedostatek tekutin se na našem zdraví projeví. Tělo nás sice upozorní, že má žízeň, ale samozřejmě je dobře se připravit, především pokud jde o děti nebo nemocné osoby, opravu velká horka a zvýšenou tělesnou zátěž. I dospělým musí být pitný režim někdy připomínán. Žízeň sice pociťujeme všichni, ale dokážeme ji i dlouho ignorovat.

Jednoduše pijte, pokud máte žízeň. Nachystejte si tekutiny s sebou, pokud víte, že je horko nebo se chystáte na cvičení, dlouhý výšlap a podobně. Pravdou je, že pokud vidíte plnou láhev před sebou víte přesně, jak moc jste pili nebo ne.

