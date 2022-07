Co se stane s vaším tělem, když vás štípne komár: Raději hned jednejte

Komáři nás moří jen několik měsíců v roce, ale v jiných zemích je to klidně celý rok. Někteří roznášejí nemoci a všichni nás trápí bzučením, ale hlavně svědivými štípanci. Než vyrazíte do zahraničí, dobře se informujte o tom, jaká je situace v místě vaší dovolené.

Zdroje: tn.nova.cz, www.idnes.cz

Komáři roznášejí nemoci

Komáři jsou na našem území všudypřítomní, a i když nás trápí, je to jen slabý odvar v porovnání s tím, co by vás čekalo v tropických oblastech. U nás jde navíc jen o sezónní výskyt, ale v těchto celoročně znatelně teplejších oblastech se s nimi obyvatelé setkávají celý rok či po většinu roku. Ve světě se také můžete v závislosti na oblasti výskytu setkat s mnohými onemocněními, které komáři roznášejí. Patří k nim malárie, japonská encefalitida, žlutá zimnice, vir zika či horečka dengue. Komár je kvůli tomu považován za nejvražednějším tvorem na světě.

Za svědivým štípnutím od komára je spousta chemických reakcí.

Onemocnění díky komárům není u nás běžné

Naštěstí pro nás výskyt infikovaných komárů je jen raritou. Nicméně čas od času můžete slyšet o valtické nebo západonilské horečce nebo lymeské borelióze přenesené na člověka štípnutím komára. Běžně u nás však nehrozí žádné větší komplikace po bodnutí, jen to protivné svědění, které zná každý z nás.

Kůže nás po vpichu komářího sosáku svědí jen proto, že komár při sání zároveň do vpichu uvolňuje anestetikum i látky ředící krev, respektive zabraňující její srážlivosti. Tyto látky zároveň s určitým zpoždění způsobují reakci na kůži. Histamin vyplavený naším tělem má mírné zpoždění a způsobí svědění, proto komára sajícího naši krev na kůži často vůbec necítíme.

Krev sají jen samičky. Zdroj: Profimedia

Komár není jen jeden, jde o druhově bohatou skupinu hmyzu, která čítá až 3500 různých zástupců. Bodají jen samičky, které oběť vyhledají podle vydechovaného oxidu uhličitého, láká je však i pot či konkrétní mikroflóra lidského těla. Díky tomu si můžete všimnout toho, že někdo trpí na poštípání komáry víc, o čemž rozhoduje i krevní skupina.

Pokud chcete minimalizovat výskyt komárů ve vašem okolí, pak jistě stojí zato zlikvidovat stojatou vodu v blízkosti vašeho domu. Sudy s dešťovou vodou, louže a další podobné zdroje vody jsou líhní komárů a ti potřebují vodu ke třem ze čtyř vývojových stádií. Zdroje vody přikryjte víkem nebo sítí, nicméně je dobré vědět, že i obyčejný komár za jedinou noc dokáže v honbě za potravou překonat jeden až patnáct kilometrů.

I když zlikvidujete líheň komárů v okolí. Dospělci přiletí i z velkých dálek. Zdroj: Shutterstock.com / frank60

Sekundární zánět z komářího štípnutí

I když nepůsobí komáří štípnutí zákeřnou chorobu či bolestivé otoky, i svědění je silně nepříjemné a nutí ke škrábání, čímž se nepatrný problém ještě zhorší. Z tohoto důvodu je proto vhodné i komáří píchnutí ošetřit. Především u lidí, kteří trpí na kožní problémy, může být obyčejné komáří štípnutí rozškrabané do krve počátkem zánětu, který se může šířit dál na kůži.

Pokud je kůže již oslabená, nedohojená a náchylná k zanícení, pak rozhodně neváhejte a nalezněte jakýkoli prostředek, který má analgetické, ale také antiseptické účinky. Mohou pomoci antihistaminika, ale také krémy na dermatitidu, například i Sudokrem, který má mírně analgetické účinky a zklidňuje. Kůži si můžete také krátce potírat alkoholem či ledem, na zklidnění a mírnou dezinfekci pomáhá i vychlazený čajový sáček.