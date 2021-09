Má kombucha negativní účinky? Může vyvolat alergii i záněty svalů

Pití kombuchy se i u nás rychle rozšířilo. Je pro nás však kombucha jen přínosem, anebo má nějaké negativní účinky? Trochu si na kombuchu posvítíme!

Kombucha se stala v posledních letech výrazným hitem. Rozhodně to ale není žádný „nováček“. Kombucha byla ve staré Číně velice oblíbeným nápojem, lidé využívali její „pozitivní“ zdravotní účinky již v letech před naším letopočtem.

Barva i chuť nápoje se může různit, záleží na délce fermentace a dalších faktorech. Zdroj: Shutterstock.com / Elena Bogataya

Co je to za zvláštní nápoj?

Základem kombuchy je čaj. Sladký zelený, černý nebo bylinkový, který obsahuje kvasinky a bakterie – ty způsobují kvašení. Mnoho lidí má za to, že jde o houbu, ale není tomu tak. Na povrchu nápoje se vytváří hmota podobná rosolu, která houbu připomíná, to ano, ale houba to rozhodně není. Životnost kombuchy je přibližně půl roku.

Kde kombuchu sehnat

Nejjednodušším způsobem je zakoupení v obchodě. Ale zkuste se poohlédnout na sociálních sítích, protože existují skupiny, kde jí lidé nabízejí i zdarma. Nebo se zeptejte známých, budete možná překvapeni, kolik lidí z vašeho okolí kombuchu pije a jistě se s vámi o ni rádi rozdělí.

Kombuchu si můžeme připravit i doma. Zdroj: ARTFULLY PHOTOGRAPHER / Shutterstock.com

Příprava kombuchy doma

Spousta lidí si kombuchu pěstuje doma a udržuje si ji neustále při životě. Kombucha nesnáší kovové náčiní, na to při přípravě myslete. Samozřejmostí je dodržování přísné hygieny!

Jak si správně připravit kombuchu:

Násadu kombuchy si kupte, popřípadě vám jí daruje hodná kamarádka.

Připravte si vhodnou velkou skleněnou nádobu, která se dá překrýt (například řádně vymytá sklenice od okurek).

Ze 4 sáčků černého čaje si uvařte tři litry čaje, který oslaďte 270 g bílého cukru (s cukrem v budoucnu experimentujte - sto lidí, sto chutí).

Nechte čaj vychladnout.

Do čaje dejte 100 – 200 ml hotového nápoje (pokud jste zakoupili v obchodě - je součástí balení, pokud jste dostali darem, dostanete od kamarádky i trochu hotového nápoje), promíchejte nejlépe něčím dřevěným a nakonec přidejte čistou vodou omytou kombuchu hladší stranou dolů.

Překryjte plátnem nebo papírovým kapesníkem apod. Osobně jsem používala nastříhanou dětskou plenu, kterou jsem připevnila gumičkou.

Připravený nápoj uložte při pokojové teplotě na 7 až 9 dnů na místo, kde na něj nebude svítit přímé slunce.

Kdy je nápoj hotový? Záleží na vaší chuti. Ochutnávejte brčkem, a až vám chuť takzvaně sedne, sceďte nápoj přes plastové sítko a obratem se pusťte do nové dávky.

Kombucha vám bude růst a růst, vy ji můžete rozdělovat a buď připravovat více nápojů najednou, nebo jí můžete věnovat další kamarádce, která by pěstování tohoto nápoje chtěla vyzkoušet.

Nápoj skladujte v lednici, jinak vám bude dále kvasit.

Vypadá jako houba - ale klame tělem, respektive svojí kolonií. Zdroj: Shutterstock.com / Amanda Steed

Účinky kombuchy

Domácí výrobou se dostáváme i k tomu méně příjemnému, protože za určitých podmínek může kombucha i škodit. Ale vždy se jedná o chybu v přípravě, případně nedodržení hygienických podmínek. Byly hlášeny případy alergických reakcí, nevolnosti, překyselení a záněty svalů.

Ale co si budeme povídat, alergická reakce může vzniknout u kohokoliv na cokoliv.

U tohoto nápoje nebyly prokázány ani pozitivní, ani negativní účinky. Takže komu chutná a cítí se po něm dobře, ať ho pije.

