Jsou skupiny lidí, kterým škodí káva, a vůbec by ji neměly. Patříte mezi ně?

Někteří lidé jsou na pití kávy závislí…ráno s ní vstávají, večer usínají. Někdo si kávu dá jednou denně po obědě jako relax mezi prací. Tak či onak, jsou lidé, kteří by kafe neměli vůbec! Spadáte do této skupiny nebo ne?

Káva! S mlékem, neslazená, s cukrem, slabá nebo silná a černá jako uhel? Co člověk, to jiné chutě. Kávu si většinou dopřáváme jako určitý rituál, na který se velice těšíme, občas je to pro nás jediný světlý bod dne. Tento lahodný nápoj, jehož počátek sahá až do roku 525 n. l., kdy byl v Etiopii objeven kávovník, ale není vhodný pro každého.

Trochu té kávové historie

Jak už je napsáno v předchozím odstavci, kávovník byl objeven roku 525 n. l. v Etiopii. O padesát let později si kávu začali pěstovat lidé v Jemenu. V roce 800 n. l. konzumují v Emirátech dokonce již kávu praženou! A jak to bylo u nás? První česká kavárna byla otevřena v roce 1714 v domě U Zlatého hada v Praze (roh ulic Karlova a Liliová) a hned následovala druhá, u Karlova mostu, v domě U Tří pštrosů. Oba podniky provozoval cizinec Georgius Deodatus Damascenus.

Káva na lačný žaludek není zrovna to pravé ořechové! Zdroj: Seksun Guntanid/Shutterstock.com

Káva jako první ranní nápoj

Probudíte se, protáhnete tělo a první co jdete udělat po vytažení pat z postele je, že si postavíte vodu na kafe? To není, dle zjištění, příliš dobrý nápad. Každý se vymlouvá na to, že ho ráno káva vzpruží, ale opak je pravdou. Jak je to ale možné? Stresový hormon kortizol je na vrcholu své produkce ráno, mezi osmou a devátou hodinou. Takže zrovna ve chvíli, kdy se chystáte si dát ranní povzbuzení v podobě kafe, váš organismus se sám o sobě burcuje a přísunem kofeinu to zazdíte.

První dávku kofeinu byste si měli dopřát až mezi 10 – 12 dopolední.

Pro někoho je káva relax, na který se těší. Zdroj: Shutterstock.com

Trpíte-li refluxem, kávu raději ne

Toto onemocnění je samo o sobě dost nepříjemné a káva vám ho může ještě více znepříjemnit. Na 100% se vyhněte kávě na lačný žaludek, protože bude podporovat tvorbu žaludečních šťáv, což je v tomhle případě dosti nežádoucí.

Těhotenství, kojení

Možná vám v požehnaném stavu nebude ani káva chutnat. Pokud je chuť stále silná jako dříve, dejte si. Ale pamatujte na to, že vám bude muset stačit jeden šálek denně. Není to nic moc, to je pravda, ale lepší než drátem do oka. Svoje chutě můžete ošálit kafem bez kofeinu.

To samé platí u kojení. Do mléka se dostane pouze okolo 1% kofeinu, ale i tak je to pro mrňouska veliká a zbytečná zátěž.

V těhotenství si na kávu dávejte dobrý pozor! Zdroj: Olena Yakobchuk/Shutterstock.com

Když málo spíte…

Potřebujete pracovat víc než spát, proto se neustále dopujete kafem, abyste neusnuli za pochodu? Pokud v tomto módu setrváváte déle jak 3 noci a nenaspíte alespoň 5 hodin denně, ani kofein vám už nepomůže.

Vysoký krevní tlak

Ani při tomto onemocnění byste se měli kofeinově omezovat, protože kofein zvýší systolický tlak (ten horní) až o 17% a střední arteriální tlak až o procent 11.

Pokud je vaše tělo zvyklé na dvě kávy denně a vy to nechystáte měnit, s největší pravděpodobností se nic nestane. Vždy ale raději pití kávy konzultujte se svým lékařem.

Úzkosti a deprese

Při těchto stavech by se káva pít neměla z důvodu, že se přeci jen jedná o stimulant, který zintenzivňuje prožívání, cítění, pocity. V některých lidech, kteří se s těmito problémy nepotýkají, i tak vyvolává káva nervozitu, mají potřebu něco dělat, nevydrží sedět. Účinky kofeinu na lidi se sklony k úzkostem, jí prohloubí nebo i vyvolají.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.idnes.cz, zena.aktualne.cz