Jste pořád pod stresem? Jezte více sýra! Alespoň to doporučují vědci… Proč?

Děkanka Olga Tseilikman z Čeljabinské univerzity tvrdí, že sýr ovlivňuje psychickou pohodu. Jako příklad uvádí středomořskou stravu, která je bohatá nejen na zeleninu, ale i sýry a červené víno. Všechny tyto suroviny pomáhají nejen ke štíhlé postavě, dlouhověkosti, ale prý také přinášejí dobrou náladu a klid na duši. Jak je to možné?

Továrna na štěstí

Tuhle tezi spustil výzkum na krysách, které vědci zpočátku znervóznili pachem jejich přirozených nepřátel. Když byly myši dostatečně ve stresu, rozdělili je do dvou skupin. Jedné z nich dali normální běžné jídlo a druhé sýr. Druhá, „sýrová“ skupina, byla ve větší psychické pohodě. Jak je to možné? Vědci to vysvětlují tím, že sýr v těle spouští větší produkci „hormonu štěstí“ – dopaminu – který snižuje stres a vyvolává pocit radosti a euforie.

Pozor na zrající sýry

Ale pozor, není sýr jako sýr! Podle odborníků z výzkumného týmu tímto způsobem fungují jen určité druhy mléčných výrobků. Nejlepší je čerstvý neochucený sýr, který obsahuje hodně aminokyselin podporujících „výrobu dopaminu“. Naopak nejhorší sýrovým „antidepresivem“ jsou zrající, fermentované druhy, které díky úpravě nemají požadované množství stimulujících látek a vaší psychicky se nějak výrazně nedotknou.

Další výhody sýra

Sýr byste měli ve svém jídelníčku mít i z jiných zdravotních důvodů. Jednak je nabitý bíloviny, což jsou látky, které zvyšují imunitu. A za druhé jde o výborný zdroj vápníku, který je důležitý hlavně pro stavbu kostí, zubů a tkání. Když ho má tělo nedostatek, většinou se to projeví únavou, brněním, ochabnutím svalů, nespavostí nebo zhoršením kvality kostí a zubů. Nedostatek tohoto minerálu se snaží kompenzovat tím, že ho odčerpává z kostí, tím pádem roste riziko osteoporózy (tedy řídnutí kostí). A to přeci riskovat nebudete! Proto byste měli do svého jídelníčku zahrnout sýry, které tento minerál bohatě obsahují. Ovšem, má to jeden háček…

„Tvrďáci“ jsou nejlepší

V případě sýrů a vápníku totiž existují velké rozdíly. Standardně se mluví o tom, že ve 100 g sýra je až 1000 mg vápníku. Pokud ale budete hledat „bohatší zdroj“, pak určitě sáhněte po tvrdých nebo polotvrdých druzích sýrů. Ideální je třeba parmazán, čedar nebo gouda. Kromě vápníku sýry obsahují i vitamin D, který napomáhá tělu k lepšímu vstřebávání vápníku!

Sýr jako pomocník a čistič

A je to není všechno! Podle výzkumů je v sýru obsažen i vitamin B12, který se podílí na tvorbě červených krvinek. Ty jsou důležité zejména k lepšímu okysličení těla! Aby toho nebylo málo, sýr má ještě jedno eso v rukávu. Jde o prospěšné bakterie, které napomáhají organismu vstřebat prospěšné látky a živin. Zároveň napomáhají také k jeho detoxikaci. Proto sýrům zdar!

