Čaj na čištění krve: Kopřiva je přírodní zázrak

Jarní detoxikaci se věnuje víc a víc lidí. Sluneční paprsky nám dodávají novou energii, proto je jaro nejlepší období, kdy organismus můžete zbavit přebytečných toxinů, které se stihly nahromadit během posledních několika měsíců.

Očistná jarní kúra je pro organismus nesmírně důležitá. Pokud nebudete respektovat potřeby organismu, mohou nastoupit zbytečné alergie, zavodnění nebo únava. Nahromaděné toxiny a další nejrůznější odpadní látky nám mohou způsobovat nepříjemné problémy. Cítíte se po probuzení hned unavení nebo vás neustále bolí klouby? Máte pocit, že váš pot je agresivnější než dříve? Ano, vaše tělo si zaslouží pořádnou detoxikaci!

Na kopřivy vyrazte nejlépe do 20.5. Zdroj: Shutterstock.com

Kopřiva

Kopřiva dvoudomá se řadí mezi ty „nej“ léčivky. Na rostlině nenajdete nic, co by se nedalo využít! Oddenky, listy, stonky, kořeny, květy i semínka. Sbírat kopřivy pro léčebné účely byste měli do 20. května, protože později v bylině strmě stoupá množství dusíkatých látek. Sběr provádějte mimo hlavní komunikace, prostě co nejvíce v přírodě a čistém prostředí.

Nať – listy a lodyhu sušte ve stínu tam, kde dobře proudí vzduch. Nať se může nakládat i do alkoholu, zamrazit nebo jí čerstvou použít v kuchyni.

Kořen – ten se sbírá buď brzy zjara (březen) nebo na podzim

Semena – tam je to jasné, semena se sbírají tehdy, když se na rostlině vytvoří (srpen je ideál)

Ještě jedna důležitá informace – kopřiva se může užívat maximálně 21 dnů, pak se přechází na jinou léčivku.

Účinky kopřivy:

Vnitřní užití – chronické záněty ledvin a močových cest, na zvětšenou prostatu, poruchu krvetvorby, průjmová onemocnění, vysoký krevní tlak, choroby dýchacích cest i na vyčerpání.

Vnější užití – ekzémy, kožní záněty a vyrážky, otoky, akné, revma a samozřejmě i péče o tmavé vlasy.

Tvrdí se, tedy Ovidius hlásal teorii, že semínka z kopřiv jsou nejlepším afrodiziakem na světě. Semínka se otrhají ve chvíli, kdy získají hnědý nádech a suší se. Pak už si s nimi posypte salát nebo chleba s máslem a můžete očekávat vyšší fyzickou výkonnost.

Na pročištění krve se využívá odvar z kořene – 20 gramů čerstvě natrhaných kořenů omyjte, nakrájejte na menší kousky a zalijte půl litrem studené vody, nechte povařit 10 minut a ještě nechejte 10 minut vyluhovat. Rozdělte si obsah na dvě půlky, kdy první vypijte ihned a druhou až po osmi hodinách.

Na pročištění krve se nejčastěji využívá kořen kopřivy. Zdroj: Profimedia

Další pomocníci v detoxikaci

Nejedná se pouze o popíjení nebo užívání bylinek. K očistě patří i dostatek spánku a odpočinku. Podle ájurvédy byste měli například:

jíst odlehčená jídla

podpořit pocení návštěvou sauny nebo si dát horkou koupel s epsomskou solí

denně si čistit jazyk (pokud to tedy neděláte běžně)

zavalit tělo dostatečným příjmem tekutin

dopřát tělu hořké potraviny, koření a bylinky, tím podpoříte funkci jater

denně na pokožku použít kartáč nebo lufu, odstraníte vrstvu odumřelých buněk, tím se zprůchodní póry

najít si ve shonu chviličku času, v klidu si sednout a zhluboka dýchat

Zdroje: www.prostreno.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.vitalia.cz, Janča - Zentrich: Herbář