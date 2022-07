Proč naše babičky nakládaly kopřivu do oleje a proč byste to měli udělat taky

Říkáte, že kopřivu „moc nemusíte“? Není divu, tahle žáhavka není moc oblíbená, ale jen do té doby, než ukáže své léčivé účinky. Jaké?

Kopřivy jsou zahrádkáři považované za přítěž a plevel. Bylinkáři se na ně však dívají jinou optikou. Aby ne, vždyť už za starých časů se tyhle nepřátelsky se tvářící rostliny používaly jako přírodní lék při problémech s krvetvorbou, kožními alergiemi, ale také jako součást zkrášlujících rituálů. Nechte se tedy inspirovat kopřivovou lékárničkou našich babiček, které „žáhavku“ používaly po celý rok. Jak může posloužit vám?

Kopřivy zlepší kvalitu vašich vlasů a podpoří regeneraci kůže. Zdroj: Profimedia

Tinktura proti lupům

Pomůže hlavně v případě, že vás trápí lupy nebo mastné vlasy. Babičky ji také používaly jako „doping“ na rychlejší růst vlasů. Pokud tedy toužíte po delších kadeřích, je tento „kopřivový koktejl“ přímo pro vás.



Připravte si:

2 díly čerstvé nebo sušené kopřivy

1 díl levandulové nati

1 díl listu (ale může být i kořen) lopuchu

alkohol

Postup přípravy:

Všechny bylinky dejte do větší zavařovací sklenice a zalijte alkoholem (třeba čistou vodkou) tak, aby byly ponořené. Poté je nechte 2 – 3 týdny macerovat na slunci. Hotovou tinkturu zceďte, nařeďte stejným poměrem vody (tedy 1:1) a používejte. Nejlépe funguje, když zředěnou tinkturu vetřete po každém umytí ke kořínkům vlasů.

Kopřivová tinktura vám pomůže proti lupům. Zdroj: Profimedia

Kopřivový olej na štípance

Bude se vám hodit hlavně v létě, kdy spousta z nás čelí útokům bodavého hmyzu. Kopřivový olejíček tiší nejen podrážděnou kůži od štípanců, ale poradí si i s vyrážkami či spáleninami od slunce. Dá se také použít jako první pomoc při padání vlasů nebo jako „tlumič bolesti“ při zánětech kloubů.

Připravte si:

400 ml extra panenského olivového oleje

3 hrsti sušených listů kopřivy

Postup přípravy:

Sušené listy kopřiv rozdrťte, nasypte do zavařovací sklenice a zalijte olejem. Sklenici postavte do kastrolu s vodou (hladina by měla sahat do ¾ sklenice) a vařte na nízkou teplotu zhruba hodinu. Poté roztok ceďte a nalijte do sklenic.

Tip pro „lenochy“

Kopřivový olej se dá připravit i zastudena. Stačí, když dáte všechny přísady do sklenice a hrdlo uzavřete víčkem. Dózu uložte na chladné místo a nechte (za občasného protřepání) macerovat. Hotový kopřivový olej zceďte přes plátýnko, nalijte do uzavíratelných nádob a používejte.

Kopřivový olej tiší podrážděnou kůži od štípanců a uleví při bolesti kloubů. Zdroj: Profimedia

Kopřivová mast

Návštěva lékárny může být někdy dost drahá záležitost. Tahle kopřivová mast vám ušetří peníze i cestu. Můžete ji použít při ekzémech, lupénce, svědění kůže nebo po bodnutí hmyzem. Má protizánětlivý účinek!

Připravte si:

3 lžíce kopřivového oleje

1 lžíci kokosového oleje

1 lžíci včelího vosku

Postup přípravy:

Ve vodní lázni rozpusťte kokosový olej a včelí vosk. Do směsi postupně vmíchejte 3 lžíce kopřivového oleje. Hotovou mast nadávkujte do malých uzavíratelných krabiček (od balzámů na rty nebo očních krémů). Poslouží vám celý rok.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.babickynamradi.cz