Semínka z kopřiv jsou zdravotní zázrak: Jak je poznat a jak jíst?

Kopřivový šampón či čaj znaly už naše maminky i babičky, ale tento pro někoho nepříjemný plevel skrývá ještě další tajemství a účinky, které byste měli znát. Univerzální léčivka, kterou kopřiva bezesporu je, má ještě další trumf v rukávu!

Zdroje: sever.rozhlas.cz, cs.wikipedia.org, www.bylinkyprovsechny.cz

Všudypřítomný léčivý plevel

Kdo by neznal kopřivy. Je to rozhodně jedna z mála rostlin, která se vpije do paměti i dětem. Od útlého dětství jsme si všichni plně vědomi toho, co tato rostlina dokáže. Opravdu? Víte, co dokáže? Nebo jen tušíte?

Kopřivy jsou samozřejmě známé především pro své žahání, ale to je jen špička ledovce. Nicméně díky oné žahavosti ji na první pohled poznáte. Kopřiva je plevel, který se vyskytuje nejen na okraji zahrad, ale také na loukách, okrajích lesů a na rumištích. U nás je nejrozšířenější kopřiva dvoudomá, ale můžete také narazit na výrazně nižší kopřivu žahavku.

Kopřiva dvoudomá je plevelem s bohatým využitím Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Použití kopřiv a účinky

Kopřivy máme za nepříjemný plevel, kterého je nutné okolí domu zbavit. Je to významná léčivka, jejíž listy lze využít také v kuchyni. Mladé kopřivové listy jsou tradičně klíčovou ingrediencí velikonoční nádivky, a pokud nemáte vlastní zkušenosti, určitě už jste také slyšeli, že je možné použít kopřivu na špenát.

Vyrazte na kopřivy a dodejte tělu železo a vitamíny chutnou a levnou formou. Kopřivový špenát je zdravá a chutná rychlovka. Zdroj: profimedia.cz

Nejde však jen o pokrm chudých. Kopřiva je skutečně skvělým doplňkem stavy a jejích léčivých látek využívá lidstvo už tisíce let. Její účinky jsou navíc rozmanité a kopřiva tak pomáhá i s neduhy, které jsou velmi rozdílného původu a týkají se zcela odlišných orgánů či tělesných funkcí.

Kopřiva je antirevmatikum, antivirotikum i antidabetikum. Napomáhá činnosti slinivky, žlučníku, jater i ledvin. Pozitivně působí na funkci vaječníků i tvorbu mléka u kojících maminek. Napomáhá hojení a působí proti vypadávání vlasů, užívá se při chudokrevnosti, astmatu, na povzbuzení a pročištění organismu.

Kopřiva patří k našim nejznámějším a nejúčinnějším léčivým bylinám. Zdroj: profimedia.cz

Kopřivová semínka jsou hitem zdravé stravy

Obvykle se z kopřivy sbírají a užívají listy. Nejjednodušší je příprava čaje a nálevu, který se používá k oplachům. Slyšeli jste však o užívání kopřivových semínek a jejich sběru? Podívejte se na toto video, které vám napoví, na jakých rostlinách semena hledat.

Semínka kopřiv jako superpotravina

Nenápadná drobná kopřivová semena, která lze sbírat ze samičích rostlin. Semena kopřiv jsou považována dokonce za superpotravinu a plnohodnotnou náhradu cizokrajných semen, jako jsou například oblíbená chia semínka. Semínka obsahuji vitaminy A, B, C a E, ale také draslík, železo a vápník. Užívá se různými způsoby. Po troškách do salátů, jogurtu, smoothie a dalších pokrmů a nápojů, ale také se připravuje med se semínky kopřiv.