Čaj z kopřivy: Jeden z nejúčinnějších pomocníků při hubnutí. Jak jej připravit?

Kopřiva se řadí mezi superpotraviny, jež může hrdě stát vedle oblíbené spiruliny nebo chlorelly. Navíc ji najdeme na každé lesní cestě, louce nebo zahradě. Jak si z ní připravit čaj, který podporuje hubnutí?

Zdroj: lazyplant.com, www.eatthis.com, www.medicalnewstoday.com, doktorka Diane N. Obandová

Už naše babičky zjistily, jak je kopřiva dvoudomá zázračná. Vytrvalá a houževnatá rostlina s pichlavými listy s chloupky se hojně používala v kuchyni jako potravina, léčivka, ale také ke krmení dobytka nebo jako přísada do piva, aby nezkyslo. Její používání sahá do dávné minulosti. Zmiňuje se o ní slavná středověká abatyše Hildegarda z Bongenu i známý farář Kneipp, jehož chodník najdeme ve všech lázních

Zdravotní benefity kopřivy

List a nať obsahuje velké množství chlorofylu, který má mnoho zdravotních benefitů od posílení imunitního systému, detoxikace těla, ochrany před volnými radikály, a tedy před stárnutím, a především pomáhá zhubnout. Kopřiva se tak se svým obsahem chlorofylu řadí mezi tmavou listovou zeleninu a mořské řasy. Dále obsahuje vitamín C, minerální látky jako je hořčík, vápník, železo a draslík. Kyselinu křemičitou, jež prospívá vlasům a nehtům. Je také zdrojem vitamínu D, fosforu, serotoninu, rutinu a kvercetinu.

Kopřiva se tak se svým obsahem chlorofylu řadí mezi tmavou listovou zeleninu a mořské řasy. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Kopřiva a hubnutí

Jak je možné, že kopřiva podporuje hubnutí? Na tuto otázku se snažili odpovědět vědci z University of Maryland. Na základě vlastního předchozího výzkumu, který ukázal, že extrakt z kopřivy může zlepšit metabolismus cukru v krvi u myší, odstartovali další projekt. Snažili se zjistit, zda kopřiva dokáže zabránit v přibírání na váze. Doktorka Diane N. Obandová rozdělila 34 myší do 4 skupin, které krmila dohromady 12 týdnů. První skupina byla krmena nízkotučnou dietou, druhá stravou s vysokým obsahem tuku, třetí skupina byla krmena stravou s vysokým obsahem tuku, která zahrnovala také kopřivku a čtvrtá byla po dobu šesti týdnů krmena stravou s vysokým obsahem tuku a šest týdnů poté byla do jejich stravy přidána kopřiva. A jak experiment dopadl?

Kopřiva má pozitivní vliv na metabolismus

Jak se dalo očekávat, strava s nízkým obsahem tuku vedla k významně menšímu přírůstku hmotnosti a akumulaci tělesného tuku než strava s vysokým obsahem tuku. Přidání kopřivy dvoudomé však mělo za následek výrazně menší přírůstek hmotnosti a hromadění tělesného tuku. Ve čtvrté skupině se přírůstek hmotnosti a akumulace tělesného tuku významně zpomalil po začlenění kopřivy do stravy.

Kopřivový čaj si můžete připravit z čerstvé byliny nebo ze sušených listů. Zdroj: Magdalena Kucova/Shutterstock.com

Kopřivový čaj na hubnutí

Kopřiva se dá do jídelníčku lehce zařadit. Třeba v podobě čaje. Kopřivový čaj si můžete připravit z čerstvé byliny nebo ze sušených listů. Čerstvou rostlinu však sbírejte mimo civilizaci, aby nebyla špinavá od prachu nebo výfukových plynů. Budete potřebovat 1 lžíci sušené kopřivy nebo hrst opláchnutých čerstvých listů a 1 litr horké vody. Kopřivu nasypejte do konvice, zalijte vodou a nechte 15 minut louhovat. Čaj můžete osladit medem nebo si do něj přidat citron. Pokud je příliš silný můžete ho zředit vodou.

Jak kopřivový čaj užívat

Pití kopřivového čaje se doporučuje 2-3krát denně po dobu 3 týdnů. Poté kůru na týden vynechte, aby si tělo odpočinulo, a znovu ji zopakujte.