Tohle běžné koření ničí tuk a čistí cévy. Máte ho nejspíš doma ve spíži

Zanesené cévy mohou mít na svědomí hned několik zdraví ohrožujících důsledků, jako jsou mozková mrtvice, embolie či akutní infarkt myokardu. Nevystavujte se takovému riziku a raději začněte konzumovat některé druhy koření. Spolehlivě vyčistí cévy a pomůže z těla odbourat přebytečný tuk.

Ateroskleróza neboli postupné zužování a zanášení cév bývá zapříčiněna především špatnou stravou s vysokým obsahem nezdravých tuků a cukrů v jídelníčku. Způsobuje ji ale také kouření, nedostatek pohybu a dlouhodobý stres. Vyčistěte si cévy dřív, než vám půjde o život. Následující koření vám s tím jednoduše pomůže.

Běžné koření ze spíže

Když se podíváte na kořenku, napadlo by vás, které koření dokáže vyčistit cévy a zničit tuk? Je to bez pochyby skořice, kurkuma a kari koření. Zařaďte do svého jídelníčku více pokrmů s tímto kořením a sledujte, jak prospívají vašemu tělu. Cévy se krásně roztáhnou a krev bude všude proudit tak, jak má.

Čistič cév zvaný skořice

Skořice je velkým zdrojem vlákniny, vitaminu K a minerálů. Mimo to je také silným antioxidantem, který dokáže snižovat hladinu škodlivého cholesterolu a naopak zvyšovat hladinu toho prospěšného. Díky tomu efektivně rozšiřuje zúžené i uzavřené cévy. Skořici si můžete přidávat do kávy, lze z ní uvařit čaj nebo s ní můžete dochucovat různé pokrmy, především sladké dezerty.

Skořice jako pomocník při hubnutí

Kromě toho, že skořice čistí cévy, může vám rovněž pomoci v cestě za vysněnou postavou. Skořicový čaj zlepšuje trávení, urychluje metabolismus a podporuje odbourávání tuku na břiše. Pokud budete skořici pravidelně užívat, uvidíte, že nespotřebujete ani tolik cukru, protože je toto koření samo o sobě sladké. Na strie a celulitidu můžete vyzkoušet skořicový krém nebo zábal, který pokožku zpevní a vyhladí.

S kurkumou krev proudí

Stejně jako skořice i kurkuma snižuje hladinu špatného cholesterolu a zvyšuje hladinu toho dobrého. Navíc ještě podporuje krevní oběh, který je nedílnou součástí procesu čištění cév. S nízkokalorickou kurkumou můžete rovněž efektivně zhubnout, jelikož pozitivně ovlivňuje trávení i metabolismus.

Indické kari koření

Mezi koření, která dokáží čistit cévy, se řadí také kari. Je to směs koření, která se často používá v indické kuchyni. Obsahuje různé druhy koření a bylin, které dodávají charakteristickou chuť a aroma. Mezi nejčastěji používaná koření v kari patří již zmíněná kurkuma, ale taky koriandr, skořice, kardamom, kmín, hřebíček, pepř, muškátový oříšek a další. Připravit si z něj můžete omáčku i lahodný čaj.

