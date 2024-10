Rakovina a cukrovka patří mezi civilizační choroby. Podle vědců tahle bylinka výrazně snižuje jejich riziko. Znáte ji?

Pískavice alias řecké seno, pochází se Středomoří. Ale podle archeologů bylinku znali už staří Egypťané, kteří ji používali při balzamování svých mrtvých. V Orientu měla pískavice obzvlášť velký význam pro ženy, protože se říkalo, že kdo pravidelně jí její semena, bude mít krásná prsa. A tak ženy jedly, jedly a jedly… A některé se projedly až k pěknému dekoltu. A ty, co se neprojedly, těm muselo stačit to, co jim příroda nadělila.

Autor videa, Fakta o zdraví, vám poradí jak využít pískavici při léčbě cukrovky. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Lék na trávení i nachlazení

Léčivé účinky pískavice ale určitě nekončí u pověr. Semínka pískavice totiž dokážou tlumit (nebo dokonce i vyléčit) spousty neduhů. Jakých? Vnitřně se požívají coby přírodní lék při nechutenství, zácpě, zánětu žaludku (gastritidě) nebo trávicích obtížích.

Úlevu přinášejí i těm, kteří trpí onemocněním ledvin, bronchitidou, chronickým kašlem… Ti, kteří je ochutnali, je přirovnávají v chuti k javorovému sirupu, což zase nezní tak špatně….

Naděje pro cukrovkáře

V poslední době se ale mluví o pískavici ve spojitosti s cukrovkou a rakovinou. Proč? Výzkumy totiž prokázaly, že pískavice obsahuje vlákninu a další látky, které zpomalují trávení a tím udržují o 25 %nižší hladinu cukru v krvi.

A to je pro „cukrovkáře“ 2. typu dobrá zpráva! Obecně se doporučuje konzumovat 5 – 50 g pískavice denně (ideálně rozdělené do dvou dávek) a to vždy společně s jídlem. Můžete si z ní udělat čaj, přidat ji do kari omáček, polévek nebo zeleninových pokrmů.

Pozor na léky

Ovšem má to jeden háček! Ještě než pustíte pískavici do jídelníčku, raději zkonzultujte její užívání s lékařem. Není tajemstvím, že semena bylinky mají různé „vedlejší účinky“. Ať už jde o kontraindikace s různými léky například na ředění krve či cukrovku. Může se stát totiž že léky i pískavice rapidně sníží cukr v krvi a to by mohlo vyvolat stavy malátnosti a nevolnosti.

Pozor na rakovinu

O pískavici se také říká, že zabraňuje růstu různým druhům rakoviny. Zejména rakoviny tlustého střeva, rakoviny prsu, leukémie, rakoviny prostaty nebo rakoviny kostí. Ale pozor: Pískavici nikdy nevyužívejte samovolně a poraďte se předtím s lékařem.

Proč? Protože některé nádory jsou citlivé na hormony jako jsou estrogen a progesteron. A právě pískavice se při nadměrné konzumaci může chovat jako estrogen. A to mohlo způsobit zbytečné problémy.

Zdroje: www.healthline.com, https://www.ncbi.nlm.nih.gov