Běžné koření zbaví vaše játra všech toxinů. Věděly to o něm už naše babičky

Někdo ho miluje, jiní ho doslova nenávidí. Koriandr se svou typickou a silně aromatickou vůní je bylinkou, která se užívá nejen jako dochucovadlo mnoha pokrmů, ale jedná se i o perfektní čistič organismu, a to nejen pro játra.

Koriandr může posloužit v kuchyni nejen ke zlepšení chuti některých pokrmů, ale také jako zdroj užitečných vitamínů a látek pro náš organismus. Věděly to už naše babičky, které bylinu často využívaly. V současné době ji u nás mnozí znají především z asijské kuchyně, ale koriandr se hodí i do běžných zeleninových salátů, omáček i k masu. Zařaďte ho proto do svého jídelníčku co nejčastěji, posílíte tak své zdraví.

Čínská petržel

Rostlina svým původem pochází z Indie a je známá nejen jako koriandr, ale i pod názvem čínská petržel. Pro své léčivé jasně zelené listy a výraznou vůni se již po staletí plnohodnotně využívá v různých systémech tradiční medicíny. Koriandr má silné antibakteriální, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Tobolky a nať

Listy jsou bohaté především na vitaminy A, C a K a některé minerály. Semena jsou na vitaminy chudší, ovšem obsahují velký podíl vlákniny, vápníku, selenu, železa, hořčíku a manganu. Koriandr je známý ve dvou podobách, buď jako sušené tobolky, a to mleté nebo celé, které používáme jako koření, anebo v podobě svěží zelené natě s léčivými účinky.

Celkový detox

Koriandr je významný tím, že díky vysokému obsahu antioxidantů značně přispívá k detoxikaci našeho těla. Zároveň nás tyto látky chrání před negativními účinky volných radikálů, které mají na svědomí poškození buněk a jsou příčinou mnoha vážných onemocnění. Obsažené antioxidanty jako například kvercetin, kempferol a beta-karoten, napomáhají bránit buňky před oxidačním stresem.

Čistič jater

Je také jedním z nejúčinnějších přírodních čističů jater. Pomáhá účinně odstraňovat toxiny, které se v játrech hromadí v důsledku konzumace nezdravého jídla, alkoholu nebo léků. Kromě toho také bylinka podporuje funkci jater a jejich regeneraci.

Lepší trávení

Pokud si budete koriandr dopřávat, budete mít i lepší trávení. Obsažené látky přispívají k vyšší produkci žluči, která je nezbytná pro správné trávení tuků. Zároveň budete ušetřeni nepříjemného nadýmání a plynatosti. Pro tyto případy je výborný koriandrový čaj. Tato bylina se používá i k hubení střevních parazitů.

Bylinka je zajímavá i tím, že kladně působí také na nervovou soustavu, má totiž stimulační účinky. Zdroj: Profimedia

Obklady na revma

Koriandr lze také používat zevně. Pokud si z jeho listů vytvoříte obklad, velice vám uleví při bolestivých revmatických potížích kloubů. A protože nemá takřka žádné kontraindikace, mohou jej v této formě využívat takřka všichni.

Dodá energii

Bylinka je zajímavá i tím, že kladně působí také na nervovou soustavu, má totiž stimulační účinky. Zažene tedy nejen únavu, ale i chmurné nálady. Pro své afrodiziakální účinky se kdysi dokonce přidávala do nápojů lásky, dnes si z listů můžete připravit i praktické smoothie, a to v kombinaci se zeleninou i ovocem.

