Zázračný koriandr: Naši předci z něj vyráběli nápoj lásky a dobře věděli proč

Výrazná chuť koriandru nevyhovuje každému. Ale pokud si ji zamilujete a koriandr zařadíte mezi stálice na poličce s kořením, učiníte tím krok ke zlepšení zdraví. Léčivé účinky jeho listů a semínek byly známy už ve starověku. Dokonce se z nich připravoval nápoj lásky.

Koriandr není v naší kuchyni tak běžný jako třeba petrželka nebo kmín a neprodává se v každém obchodě. Je však velice jednoduché ho vypěstovat doma za oknem, na balkóně nebo ve volné půdě na zahrádce. Vyhovuje mu neutrální až lehce zásaditá půda a slunečné stanoviště. Přímo do záhonu ho můžete vysít v půlce května po "zmrzlých mužích", v prostředí bytu poroste kdykoli od jara do podzimu.

Z mladých rostlin se sklízejí lístky, které se přidávají do široké škály pokrmů. Máte-li rádi pikantní asijskou kuchyni, bez koriandru se těžko obejdete. Jeho aromatickými listy lze nicméně dochutit i českou polévku, italské těstoviny, mořské ryby nebo pizzu.

Protože listy sušením přicházejí o chuť, měly by se konzumovat vždy čerstvé. Je možné je ale zamrazit, a to tak, že je nasekáte, naplníte jimi tvořítka na led a zalijete vodou.

Na konci léta se sklízejí plody; je potřeba vychytat moment, když jsou už hnědé, ale semena z nich ještě nevypadávají. Necháme je dosušit na stinném a suchém místě a podložíme je balicím papírem nebo plachtou, abychom semínka zachytili.

Ve středověku se z koriandru připravovaly nápoje lásky. Zdroj: Shutterstock.com

Jak listy, tak semena upravují zažívání a lidoví léčitelé je doporučují při průjmech, nadýmání a žaludečních křečích. Pozitivních účinků koriandru je však hlášeno mnohem více. Žvýkání čerstvých lístků vydezinfikuje ústní dutinu a zbaví vás zápachu z úst. Obklady namočené v odvaru z koriandru ulevují od revmatických bolestí a hojí vředy. Bylina má prý příznivý vliv také na nervovou soustavu a pomáhá předcházet rozvoji degenerativních onemocnění mozku, jako je roztroušené skleróza nebo Parkinsonova choroba.

Pro schopnost ředit krev se nedoporučuje jen osobám s poruchami srážlivosti krve. Zřejmě ze stejného důvodu však byl koriandr ve středověku považován za bylinku zvyšující milostnou touhu. Věřilo se, že jeho konzumace rozproudí krev v žilách a přiměje zamilovaný pár k vášnivé akci. Koriandr se proto přidával do elixírů lásky a předepisoval se manželům, kterým se nedařilo přivést na svět potomka. Ještě dnes můžete narazit na babskou radu k povzbuzení apetitu, která doporučuje přimíchat koriandr do svařeného vína. O tom, zda to opravdu funguje, se nejlépe přesvědčíte sami při hezkém večeru ve dvou...

(Zdroje: https://vitalplus.org/koriandr-rostlina-ochrany-a-nesmrtelnosti/,

https://farmazdravi.cz/koriandr-neni-petrzelka-zjistete-v-cem-je-tato-bylinka-tak-zdrava/, https://zeny.iprima.cz/zdravi/koriandr-chutne-koreni-i-lek-na-mnoho-neduhu-vite-na-co-je-dobry)