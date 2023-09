Koriandr: Zázrak na srdce i proti poškození kůže. Málokdo to o něm ale ví

Znáte dobře koriandr? Je to jedno z těch mála koření, které je docela jiné sušené i čerstvé. Zatímco sušené je především semeno, zelené části se používají v kuchyni a jsou velmi podobné hladké petrželce. Málokdo o něm ví, že příznivě působí na činnost srdce a chrání naši pokožku. Určitě byste měli tuto úžasnou bylinku zařadit do svého jídelníčku.

Koriandr je koření i bylinka, a tak umí víc než jen ovonět a dochutit pomazánky, saláty a další pokrmy. Koření oblíbené v asijské i blízkovýchodní kuchyni je u nás nováčkem, a to především pokud jde o jeho čerstvou verzi. Přece jen sušený bývá koriandr i v různých směsích pro přípravu pokrmu, který nazýváme čína nebo kari. Zelené nasekané lístky jsou velmi aromatické, báječně dochutí různé luštěninové a zeleninové pomazánky, nebo nejrůznější dipy. Tato bylina hraje hlavní roli v mexických salsách, indických čatní, thajských kari a v řadě dalších orientálních pokrmů.

Koriandr vám představí i Michaela na svém Youtube kanále Bylinkový ráj:

Léčivá bylinka

Jak už to tak u koření bývá, není to jen nezvyklé aroma, které dělá koriandr zajímavou rostlinou. Je plný antioxidantů i vitaminů a minerálů. Koriandr se proto užívá jako většina koření při zažívacích obtížích a nadýmání. Ale to rozhodně není vše. Koriandr posiluje slinivku, působí blahodárně na nervový systém, posiluje celé tělo. Bylinka rovněž pomáhá redukovat úzkost, měli byste ji tak zařadit do svého jídelníčku, pokud patříte mezi citlivější osoby.

Zdravé srdíčko

Máte srdeční potíže? I vy byste si měli koriandru dopřávat, co hrdlo ráčí. Snižuje totiž hladinu krevních cukrů a vyrovnává také hladinu cholesterolu. Srdci samozřejmě pomáhá i díky vysokému obsahu antioxidantů a protizánětlivým látkám. Můžete ho pravidelně jíst i jako prevenci proti srdečním potížím, zejména, pokud máte kardiovaskulární onemocnění v rodině.

Krásná pleť

Koriandr zařaďte do svého jídelníčku i v případě, že se potýkáte s obtěžujícími ekzémy, vyrážkami či akné. Kůži koriandr neskutečně prospívá. Obsahuje nejen důležitý vitamin E a další antioxidanty, ale i látky protizánětlivé a uklidňující, které mohou významně napomoci v případě, že jiné léky či postupy selhávají. Důležitá je trpělivost a koriandr konzumovat dlouhodobě.

Koriandr se výborně hodí k zelenině, do salátů, dipů i k masům. Zdroj: Shutterstock.com / Magdanatka

Poroste i u nás?

Ač to není příliš obvyklé, koriandr můžete zkusit pěstovat i u nás. Je to jednoletka, která pochází ze Středomoří. Miluje tedy slunce a propustné zásadité půdy, rozhodně ji ale nepřipravte o potřebné živiny. Pokud chcete mít bylinku v květináči, můžete ji předpěstovat v domácích podmínkách, jinak je možný i výsev do záhonu. Nepřežije sice zimu, ale obvykle se vysemení a na stejném místě vám následující rok opět vyroste.

