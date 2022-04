Kostival není plevel, ale poklad. Naše babičky z něj vyráběly zázračnou tinkturu

Přišel čas, kdy si můžete vykopat kořen kostivalu lékařského. Nejen v případě, že vás bolí klouby či svaly po dlouhé zimě, pomůže vám tinktura právě z této léčivé byliny. Dokonale vás zase postaví na nohy!

Kostival lékařský je téměř zázračný prostředek na klouby. Osvědčená bylina, která se v léčitelství používala už v hluboké historii. Naši předkové se o ní v historických pramenech zmiňují jako o léčivé bylině už ve 12. století a lidoví léčitelé kostival využívají dodnes.

Dokonale regeneruje buňky

Kostival se osvědčil zejména při hojení zlomenin, čímž si vysloužil i svůj název. V některých krajích se mu pro změnu říkalo "svalník", což dokonale vystihovalo jeho schopnost obnovit buňky poškozených svalů. K obkladům se používal jak prášek ze sušeného kořene, tak listy. Jen dejte pozor, neměl by se užívat vnitřně. Obsahuje totiž alkaloidy, které mohou mít i rakovinotvorné účinky.

K výrobě použijte sušený kořen, který vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte ho vysokoprocentním alkoholem nebo lékárenským lihem. Zdroj: shutterstock.com

Kostival lékařský (Symphytum officinale)

Často se mu také říká černý kořen a převážně najdete tuto rostlinu na vlhčích stanovištích. Poznáte ho podle typicky chlupatých listů a výrazných fialových trubkovitých květů.

Kořen je základ

Kostivalový kořen je možné vykopávat dvakrát do roka, a to na podzim a na jaře. Ideálními měsíci jsou březen a duben, nebo říjen či listopad. Kořeny se často nacházejí docela hluboko, tak počítejte s tím, že budete muset vynaložit trošku úsilí. Charakteristickým znakem kořene je hojně vyskytující se sliz, který má silné léčivé účinky. Kořen sbírejte vždy před rozkvětem, anebo až po odkvětu rostliny, v tuto dobu má největší sílu. Sbírají se i listy a kvetoucí nať v době květu, což je od května do září.

Jak kořen zpracovat

Vyhloubené kořeny očistěte od hlíny a dokonale omyjte. Poté je pokrájejte a nechte sušit, použít můžete i sušičku. Kořen můžete uchovat po usušení v této podobě nebo ho ještě můžete umlít na jemný prášek.

Vyrobte si kostivalovou tinkturu

K výrobě použijte sušený kořen, který vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte ho vysokoprocentním alkoholem nebo lékárenským lihem. Směs nechte stát na teplém místě po dobu 2 až 3 týdnů a pravidelně ji protřepávejte. Po uplynutí lhůty tekutinu přeceďte a užívejte k potírání bolavých svalů, kloubů, anebo v případě revmatických obtíží, artritidy či křečových žil.

Hodí se i mastička

K výrobě hojivé masti použijte asi 150 g vepřového sádla nebo kokosového oleje či bambuckého másla. Tuk nejprve rozehřejte ve vodní lázni a přisypte 2 hrsti pokrájeného čerstvého kořene kostivalu nebo 2 lžíce kořene sušeného. V tuto chvíli několik minut povařte a nechte stát do druhého dne. Ráno směs opět zahřejte a přeceďte do uzavíratelných menších krabiček a uchovávejte v chladu.

Zkuste i hojivé zábaly s bílkem

Uleví nejen vašim bolavým kloubům, ale také svalům. Pomůže i při potížích, jako je třeba podvrknutý kotník. Z čerstvého kořene kostivalu je vždy lepší použít mladší a nedřevnaté části. Nastrouhejte je najemno a rozmíchejte je s vaječným bílkem. Směs naneste na bolavé místo a převažte silnější gázou nebo obvazem. Pro zvýšení účinku přebalte igelitem, a poté ještě jednou převažte obinadlem, zábal se zapaří.

K výrobě hojivé masti použijte asi 150 g vepřového sádla, nebo kokosového oleje či bambuckého másla. Zdroj: shutterstock.com

Co všechno umí kostival?

Nejmocnější je kostival v léčbě revmatických a artritických kloubních či pohybových potíží. Výborný je i na léčení menších zranění, včetně drobných ranek. Dokáže také mírně tlumit bolest. Moderní medicína doporučuje kostival jako podpůrnou bylinu při regeneraci zlomenin. Kostival je rovněž velmi účinný lék na křečové žíly, pomalu se hojící rány, proleženiny a vředy, pomáhá hojit jizvy a strupy. Mast a tinktura pomáhají léčit opařeniny, popáleniny i kůži spálenou sluncem. Zjemňují pokožku a léčí akné, jsou ideální k masáži namáhaných svalů a šlach pro sportovce.

