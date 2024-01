Naši předci si dobře uvědomovali, že nám příroda dává spoustu užitečných darů, které je škoda vyhodit, i když se může zdát, že vlastně k ničemu nejsou. Krásným příkladem jsou docela “obyčejné” cibulové slupky. Co všechno s nimi můžeme dělat a s čím nám pomohou? Budete se divit!

Jestliže máte rádi guláš, pak již za jediné vaření nashromáždíte tolik slupek z cibule, že vám taková zásoba na chvíli vydrží. Vyhazovat je by ale byla velká škoda a neuváženost, protože jde o zdravotně velmi přínosnou část cibule, i když se to na první pohled nemusí zdát. Co tedy s nimi, abychom neurazili přírodu a sami sobě pomohli – třeba od bolesti v krku nebo dokonce od bolestivých, nateklých a unavených nohou?

Další informace o zázračných účincích cibulových slupek na youtube prozrazule Elli Staníková:

Zdroj: Youtube

Slupky "stokrát jinak"

Určitě jste již někdy slyšeli o cibulovém čaji, který pomáhá proti kašli a při bolesti v krku. Jeho příprava vůbec není složitá, vlastně jej můžete uvařit jako jakýkoliv jiný bylinkový nálev. Stačí cibulové slupky vložit do hrníčku nebo kastrolku a zalít vroucí vodou. Nechte odstát minimálně čtvrt hodiny a slijte. Je hotovo. Pokud rádi sladíte, použijte med a léčebný účinek výluhu z cibulových slupek tím ještě posílíte, stejně jako svoji imunitu.

Zbavte se bolesti nohou

Přípravky z cibule můžeme použít také na nohy, a to buď jako koupel, kdy výše zmiňovaný výluh (samozřejmě připravený ve větším množství a klidně s využitím většího objemu slupek) nalijeme do škopíku, v němž budeme máčet oteklé a unavené nohy. Slupky ale pomohou také s podporou léčby křečových žil, jen je v tomto případě místo do vroucí vody naložíme na několik dní do kvalitního oleje, kterým budeme následně postižená místa natírat. Bolestivý problém postupně zmizí a my se budeme zase hýbat bez větších omezení

Nafouklé břicho rychle zmizí

Také mate občas pocit, že se vaše břicho pomalu, ale jistě mění v horkovzdušný balón, který musí co nevidět prasknout? I v takovém případě pomohou cibulové slupky, z nichž tentokrát připravíme trochu silnější odvar a nejlepší bude, když slupky necháme ve vodě několik hodin. Budeme-li takový nápoj, dochucený citronovou šťávou, popíjet pravidelně třikrát denně, měli bychom brzy pocítit úlevu a po dvou týdnech si na nadýmání už ani nevzpomeneme.

close info Shutterstock zoom_in Jak zmírnit otok nohou? Třeba cibulovou koupelí!

Nebojte se cholesterolu

Stejně jako v předchozích případech pomůže výluh z cibulových slupek také při snaze o snížení hladiny “zlého” cholesterolu. Jakmile už jednou budete mít silný výluh z tohoto zdánlivě odpadového materiálu k dispozici, můžete se na něj spolehnout například při léčbě akné nebo různých kožních zánětlivých defektů.

Jak na pokožku?

Postižené místo můžete tímto léčivem buď jen potřít nebo jej pro silnější účinek kápněte na klasický polštářek náplasti a tou pak postižené místo přelepte. Necháte-li náplast na místě několik desítek minut, jistě zanedlouho zjistíte, že se problém vytrácí mnohem rychleji, než byste čekali. Stejně je to v případě nepříjemných aftů, jejichž rychlé řešení je snem každého, komu se častěji objevují. Nejde o nic příjemného ani esteticky snadno zamaskovatelného. A tak díky cibuli můžeme jejich léčbu zase o něco zkrátit.

Nemusíte nic vyhazovat

Možná se budeme divit, s čím vším nám může odpad, který jsme až dodnes vyhazovali, pomoci. Nyní už to tedy víme a je pravděpodobné, že ve vašem odpadkovém koši se už cibulové slupky nikdy neobjeví.

