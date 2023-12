Kožní výrůstky představují estetický problém jak pro ženy, tak pro muže. Jmenují se fibromy a většina lidí se jich chce zbavit. Kosmetické upravení stojí peníze, a tak se obrací na babské rady. Nedělejte to.

Kožní výrůstky, neboli fibromy, se někdy objevují na kůži, ať se jedná o muže či ženy. Není to nic nepřirozeného, stát se to může. Je to vlastně nahromadění buněk v hlubší části kůže. Většinou má nahnědlou nebo růžovou barvu. Veliká většina lidí, která je má, je považuje za nežádoucí estetický problém. Přitom vůbec nejsou tak neobvyklé, jak byste si možná mysleli. Má je totiž skoro polovina populace. Vyskytují se většinou v místech kožních záhybů a kromě toho, že někdy mohou způsobovat svědění, nebo se o ně zadrhávají šperky, jsou zcela neškodné.

Jak probíhá lékařské odstranění fibromu se můžete podívat ve videu z kanálu SKIN CARE Liberec:

Zdroj: Youtube

Jak vznikají

Jak vznikají bohužel ještě není zcela známo. Určitou roli hraje genetika, jinak je tvorba fibromů mysteriózní záležitostí. Ví se ale, že faktory, které jejich tvorbu ovlivňují, mohou být například reakce na určité poranění kůže, kdy se fibromy vytvoří jako obranný mechanismus, kdy tělo reaguje na ránu tak, že vytvoří fibrózní tkáň. Dalším faktorem může být i pokročilý věk, kdy se zhoršuje funkce imunitního systému a tělo nestíhá upravit všechny tělesné požadavky a problémy včas. Fibromy mohou být způsobeny i reakcí na hormonální antikoncepci a léky pro potlačení imunity.

close info Profimedia zoom_in Fibromy nejsou vůbec neobvyklé a nejsou ani zhoubné.

Babské rady, kterým se vyhnout

Někdy jsou to rady nad zlato a někdy představují riziko pro vaše tělo. Babské rady jsou zkrátka taková ruská ruleta, a proto je třeba si vše nejdříve ověřit, než se pustíte do uposlechnutí těchto rad. Ať už máte fibromy z jakéhokoliv důvodu, pokud vám dělají estetický problém, určitě jste měli někdy touhu se jich zbavit. První rada, která padne a nic nestojí, je odstranění pomocí vlasu nebo nitky. Dále se objevily i rady typu lakování lakem na nehty, nebo dokonce vlastnoruční odtrhnutí. Není to však dobrý nápad, protože toto domácí odstraňování může poškodit vaši okolní kůži, a může vám do rány zanést infekci. Proto, pokud se výrůstků opravdu chcete zbavit, vše zkonzultujte s vaším lékařem, který najde vhodné řešení. Možná si budete muset připlatit, ale alespoň budete v rukou odborníka a budete si moci být jisti vaším zdravotním bezpečím. Nebo se můžete rozhodnout vaše kožní výrůstky přijmout, protože vaše tělo je krásné takové, jaké je. Žádné fibromy na tom nic nezmění.

Zdroje: www.denik.cz, euc.cz