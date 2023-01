Proč byste nikdy neměli kupovat krájený chléb v obchodě. Důvody vás překvapí

Možná si také říkáte, že je lepší koupit si balený krájený chleba, protože déle vydrží, a navíc tak pěkné tenké krajíce byste neukrojili, ani kdybyste se sebevíc snažili. Pamatujte ale, že vzhled a trvanlivost není vše. Proč si tedy nikdy nekupovat krájený balený chleba? Týká se to zdraví.

Přemýšleli jste už, proč vydrží krájený balený chleba mnohem déle než klasický, aniž by zplesnivěl? Je do něj totiž přidáváno mnohem více chemie a konzervantů, aby vydržel déle čerstvý a měkký.

Bochníky jsou v továrně nakrájeny na krajíce a ihned zabaleny do igelitu. To samozřejmě zvyšuje hygienu při jejich skladování a šetří čas i peníze výrobcům. Je to pohodlné i pro zákazníka, který si odebere požadovaný počet a velikost tenkých úhledných plátků a sáček opět uzavře. Bohužel takovýto chleba není pro naše tělo vůbec vhodný.

Pamatujte, že čepele nožů na kráječích v továrnách jsou potírány olejem, plátky jsou díky tomu pevné a nelepí se k sobě.

Levný olej může způsobit chlebu škody. Zdroj: Shutterstock

Levný olej může způsobit plesnivění chleba

Myslete však na to, že levný olej může naopak přispět i k rychlejšímu plesnivění chleba. Nože bývají ošetřeny etylalkoholem. Tím se výrobci snaží docílit toho, že trvanlivost krajíců prodlouží. Jenže etylalkohol není vhodný pro naše tělo.

Bez něj by byly krajíce plesnivé mnohem dříve než klasický bochník chleba. Každý nakrájený chléb totiž plesniví od prostředka a postupuje k patkám. Ty je tedy ideální konzumovat jako poslední, zabráníte tím vysušování chleba.

Pokud tedy opravdu toužíte po souměrných plátkách, využijte kráječe v obchodech, většina supermarketů je má k dispozici. Můžete si na nich nastavit i tloušťku krajíců.

Pozor na plesnivý chleba Zdroj: Shutterstock

Skladujte chleba zabalený v utěrce ve chlebníku

Nejdéle vám chleba vydrží čerstvý v látkové utěrce a chlebníku. Nikdy chleba nedávejte do lednice, tam bude nepoživatelný nejdříve. Jestli bochník do dvou dnů nestíháte sníst, raději si ho rozdělte a část zamrazte. Zamrazený chleba vydrží čerstvý až půl roku.

Plesnivý chleba okamžitě vyhoďte celý, žádné okrajování plesnivé části neexistuje, mohli byste si zadělat na zdravotní problémy. Chlebník následně vyčistěte vodou s octem.

Zdroj: www.aazdravi.cz, www.adbz.cz, www.chalupari-zahradkari.cz