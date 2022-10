Smíchejte čaj s mýdlem a omládnete. Tenhle japonský trik používají miliony žen

Trápí vás vrásky a zašedlá pleť? Vyzkoušejte jednoduchý recept s Asie, který podle zkušenosti Japonek vaší pleti navrátí bravu i pružnost.

Stárnutí je hrozná věc. Člověk je unavenější, slabší, mrzutější a ještě ztrácí na kráse! Proto není divu, že většina z nás se snaží najít způsob, jak si mládí prodloužit co nejvíc. Řešením bývají návštěvy kosmetických salonů, koupě drahých krémů, pravidelný pitný režim a povinné chroupání zeleniny. V Japonsku ale mají trik, jak čelit stárnutí – tedy konkrétně vráskám. Už jste slyšeli o směsi čaje a mýdla?

Krása ze špajzky

Zelený čaj a mýdlo jsou suroviny, které máme většinou doma. Zkuste je použít jako levný omlazující přípravek.

Jak na to: Opatřete si jemné kosmetické mýdlo. Vybalte ho z krabičky a nastrouhejte najemno tak, aby z něj vznikla voňavá drť. Do misky vložte sáček zeleného čaje, zalijte ho šálkem vroucí vody a nechte louhovat zhruba 1 hodinu. Poté do čaje důkladně vmíchejte dvě lžičky kukuřičného škrobu. Směs nalijte do kastrůlku a za stálého míchání zahřejte. Jakmile směs zhoustne, odstavte ji z vařiče. Nakonec do ni vmíchejte dvě lžíce strouhaného mýdla. Směs míchejte do té doby, dokud se mýdlo nerozpustí.

Zelený čaj působí jako přírodní regenerace. Zdroj: Profimedia

Mýdlo nastrouhejte struhadlem tak, aby z něj byla drť. Zdroj: Profimedia

Aplikace a četnost použití

Vzniklou krémovou hmotu nalijte do prázdné krabičky od krému. Pečlivě ji uzavřete a dejte do lednice. Vydrží vám tam dlouhé týdny. Čajovo-mýdlové mazání používejte podle potřeby – hodí se na pleť (s výjimkou očního okolí), ruce nebo krk. Japonský elixír mládí nanášejte štětcem, nechte působit 30 minut a poté smyjte teplou vodou. Nakonec pokožku otřete ručníkem a namažte hydratačním krémem. Stejný postup opakujte 2x týdně. Výsledek uvidíte už při prvním použití!Pleť bude zářivá a mladistvější.

Směs z čaje, mýdla a škobu působí jako omlazovadlo. Zdroj: Profimedia

Další japonské elixíry mládí:

Zelený čaj

Obsahuje velké množství antioxidantů (látek zabraňujících stárnutí), navíc má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Japonské ženy používají zelený čaj jako pleťové tonikum nebo oplach na vlasy.

Fazole Adzuki

Bývají výživnou součástí stravy. V rozdrcené formě se fazolky používají i jako pleťový peeling. Luštěniny obsahují saponiny, které čistí pleť a redukují široké póry. Oplachujte si pravidelně obličej vlažným fazolkovým odvarem.

Teplá koupel

Japonky si ji dopřávají před spaním. Teplá koupel s trochou soli či oleje uvolní celé tělo, zmírňuje bolesti zad i otoky nohou. Zároveň funguje trochu jako „pohádka na dobrou noc“ – nádherně se po ní usíná.

