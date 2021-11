Trpíte křečemi v nohou. Úplně jednoduše vám pomůže cibule

Považujete cibulové slupky za odpad a prostě a jednoduše vždy skončí v koši nebo v lepším případě na kompostu? Nedělejte to, zbavujete se cenného materiálu, který se dá ještě skvěle využít. Slupky totiž obsahují speciální látky, které jsou prospěšné lidskému tělu. Jak a k čemu můžete smysluplně využít vrchní vrstvu cibule? Zbaví vás nejen nepříjemných křečí, ale je to i skvělý antioxidant.

Cibulové slupky jsou poklad pro naše zdraví! Nejenže jsou báječným zdrojem vitaminů A, C a E, ale obsahují i nesmírně prospěšné flavonoidy, což jsou látky s antioxidačním působením. Zastupuje je především kvercetin, který má silné protizánětlivé účinky, přičemž chrání srdce a cévy. Zároveň zpomaluje biologický proces stárnutí a neutralizuje škodlivé volné radikály. Pravidelné přijímání kvercetinu vám pomůže posilovat kardiovaskulární systém, a také dokáže snížit riziko infarktu nebo mrtvice. Slupky skvěle působí i jako antihistaminikum a mají velmi silné antialergenní vlastnosti. Takže si klidně přidejte tuto vzácnost při vaření do připravovaného jídla, jako jsou rýže, těstoviny, krémové polévky či vývary. Pokrmům dodají nejen zajímavou chuť, ale i dávku cenné výživy.

Slupky si můžete doma skladovat

Schovávejte si je průběžně, nebudete litovat. Cibuli nejdříve omyjte a osušte, teprve pak oloupejte a slupky nechte dostatečně proschnout. Suché slupky skladujte ve sklenici nebo papírovém sáčku, budete je mít kdykoliv k dispozici.

Cibulové slupky jsou poklad pro naše zdraví! Zdroj: profimedia.cz

Prospěšné vlastnosti cibulové slupky

Reguluje krevní tlak

Působí protizánětlivě

Snižuje hladinu cukru v krvi

Příznivě napomáhá růstu svalové hmoty

Působí jako přírodní antidepresivum

Je vyhledávaným pomocníkem při alergiích

Snižuje otoky a křeče

Pomáhá předcházet některým formám rakoviny

Už žádné svalové křeče a otoky, pomůže vám čaj



Trápí vás bolesti nohou a otoky, či vás dokonce obtěžují křeče? Možná máte v těle jen nedostatek hořčíku, nebo jste to trochu přehnali se sportem. Buď jak buď, nepříjemné svalové křeče nejsou nic příjemného. Jak na ně vyzrát? Uvařte si "slupkový" čaj. Není nic jednoduššího. Postup je opravdu primitivní a zvládne ho každý. Stačí cibuli oloupat, slupky zalít vařící vodou a pak je nechat řádně vylouhovat. V případě, že vám čaj nevoní, oslaďte si ho medem, ochuťte citronem, nebo ke slupkám přihoďte i nějakou voňavou bylinku. Pijte tento lék několik dní před spaním, dokud křeče zcela neustoupí.

Dopřejte si koupel

Se slupkovým výluhem můžete také relaxovat ve vaně nebo si udělat lázeň nohou. Dvě bohaté hrsti slupek povařte čtvrthodinku ve 300 ml vody. Odvar nalijte do lavoru, do kterého si naložte své zubožené nožky a můžete začít odpočívat. Jestliže máte opravdu silné křeče a vaše lýtka stále volají o pomoc, udělejte si odvaru víc, vlijte ho do vany a položte se do cibulové lázně.

V případě, že vám cibulový čaj nevoní, oslaďte si ho medem, ochuťte citronem, anebo ke slupkám přihoďte nějakou voňavou bylinku. Zdroj: profimedia.cz

Mast na křečové žíly

A další tip? Opět je to balzám, který vám uleví. Jestliže vás obtěžují křečové žíly a časté otoky lýtek, zkuste olejové mazání. Do zavařovací sklenice napěchujte cibulové slupky a zalijte zastudena lisovaným olejem, několikrát denně protřepejte a za dva týdny máte hotovo. Chcete si vyrobit hutnější mast? Tak jen místo oleje použijte kokosový tuk. Obojí skladujte ve tmě a chladu.

