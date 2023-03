Toto ovoce by ženy nad 50 let měly jíst denně. Je skvělé proti křečovým žilám

Křečové žíly neznamenají pouze estetický problém. Dost často s nimi jdou ruku v ruce i potíže zdravotní. Jak křečovým žilám předcházet a co dělat, když už se objeví? Vsaďte na dary přírody. I v ovocné říši se najde spousta pomocníků, kteří s nevzhlednými křečovými žílami udělají krátký proces. Jako třeba ananas, ale nejen ten. Jak to funguje?

Varixy neboli křečové žíly postihují ženy, ale i muže. Ženy se na ně však většinou zaměřují častěji, přece jen křečové žíly vnímají jako vadu na kráse svých končetin. Nenechte se ale mýlit, křečové žíly představují mnohem větší problém než jen estetický. Jakmile se křečové žíly objeví, mohou vést k nejrůznějším zánětům, kožním změnám, ale také k bércovým vředům.

Nejlepší je tedy dbát na prevenci a varixům se snažit předcházet. Jak na to, se podívejte ve videu:

Zpozornět byste měli hned, jakmile se s železnou pravidelností potýkáte s pocitem těžkých nohou a dolní končetiny vám otékají. Je to s největší pravděpodobností signál, že váš krevní oběh nepracuje tak, jak má, a vznik křečových žil na sebe nenechá dlouho čekat.

Křečové žíly trápí obě pohlaví, ženy je ale řeší častěji z estetického důvodu. Při tom se jedná o poměrně vážnou zdravotní komplikaci. Zdroj: shutterstock

O co vlastně jde?

Co vlastně křečové žíly jsou a proč se objevují? Předně je potřeba říct, že v případě, že ani když budete brát prevenci nanejvýš zodpovědně, nemusí se vám jejich vznik zcela vyhnout. Na tom, aby se vám na nohách varixy objevily, má velký podíl i dědičná predispozice. A co že to tedy ty křečové žíly jsou?

Jsou to normální žíly, ovšem tyto jsou rozšířené, proto jsou tak dobře vidět pod kůží. Na svědomí je má oslabení stěny cév, které nezvládají tak efektivně pomáhat krvi, aby se vrátila zpět k srdci.

Nestyďte se a občas hoďte nohy na stůl. Pomůžete tak krevnímu oběhu. Naopak při sezení nedávejte nohu přes nohu, krevní oběh byste tím zatěžovali. Zdroj: shutterstock

Procházky a střídavá sprcha

I když se strašáka křečových žil nelze zbavit úplně, velký podíl toho, co můžete ovlivnit, máte ve svých rukou. V první řadě byste se měli zaměřit na zdravý životní styl a dostatek pravidelného pohybu. Vyhýbejte se dlouhému sezení, pokud máte sedavé zaměstnání, dělejte si pravidelné přestávky, během nichž se krátce projdete a protáhnete. Dopřejte unaveným nohám střídavou sprchu, to znamená, že je dobré nohy sprchovat nejprve teplejší vodou, pak je zchladit studenou. Pro lepší proudění krve je také vhodné dávat nohy nahoru. Pokud vám to situace jen trochu dovolí, jednoduše v práci čas od času hoďte nohy na stůl.

Při trápení s křečovými žílami vsaďte na ostružiny a další bobulovité ovoce. Zdroj: shutterstock

Špenát a mrkev proti křečovým žilám

Jídlo je lék a platí to i v tomto případě. Máte-li pocit těžkých nohou, nebo se nevzhlední nezvaní hosté začínají hlásit o slovo, zařaďte do svého jídelníčku mrkev a špenát v podobě džusu. Dle odborníků je tato zeleninová kombinace jedním z nejúčinnějších pomocníků. Pokud zvládnete do jídelníčku zařadit mrkvovo-špenátový džus, máte vyhráno. Jestli vás ale tato kombinace nenadchla, nezoufejte. Příroda nabízí ještě jiné poklady. V boji s křečovými žílami pomáhají i bobulovité plody, zejména ty tmavší, jako jsou brusinky, ostružiny či višně. Obsahují totiž určité druhy kyanidů, jež pomáhají posilovat žilní stěnu.

Pohanka s vysokým obsahem rutinu dokáže s vaším zdravím zázraky. Zdroj: shutterstock

Ananas a pohanka

Posílit stěny cévy a zamezit krevním sraženinám umí také ananas. Jeho síla spočívá v obsahu enzymu bromelainu, který nejenže pomáhá mírnit varixy, ale brání i nebezpečí vzniku embolie. Dopřát byste si jej pro efekt měli pravidelně alespoň obden. Zapomenout byste neměli ani na pohanku. Díky rutinu a vysokému obsahu vitaminu C je na křečové žíly jako ďas. Navíc je levná a můžete ji v kuchyni využít na všechny možné způsoby.

