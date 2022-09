Naše babičky léčily křečové žíly koupelí z bylin a jedlé sody. Fungovalo to

Křečové žíly (lidově řečneno „křečáky“) má každá druhá žena. Pokud trápí i vás, máme tip na skvělou úlevu v podobě osvědčených bylinek našich předků.

„Mám nohy jako mapu. Ty moje křečáky vypadají jako světové veletoky. Stydím se za ně, ale co můžu dělat. Máme to v rodině,“ svěřuje se žena, kterou léta trápí křečáky. Nosí sice stahující punčochy, ale má pocit, že to moc nepomáhá… Jste na tom stejně? Křečové žíly údajně způsobuje obezita, dlouhé stání, nadváha, kouření, špatná výživa nebo i zácpa. Přestože jejich odstranění je spíše záležitostí chirurgů, existuje domácí léčba bylinkami, která vám alespoň trochu uleví.

Pijte bylinné čaje

Účinky bylin na varixy se zabývaly i četné vědecké studie. Na posílení žilních stěn výborně působí čaj, který si namícháte ze 40 g anděliky lékařské, 30 g krušinové kůry, 20 g komonice lékařské a 10 g kořene hořce žlutého. Jednu lžíci směsi nasypte do kastrolku a povařte se 200 ml vody. Čaj poté ještě 15 minut louhujte a pijte 3 x denně. Pokud je na vás tenhle čaj moc složitý, můžete vyzkoušet i mléčný drink. Stačí, když ve 200 ml mléka povaříte 1 lžíci mochny husí s 1 lžíci anýzu vonného. Var by měl trvat 10 minut a louhování po lovinu méně. Voňavé mléko sceďte a pijte ještě teplé.

Čaj z anděliky lékařské žílám prospěje. Zdroj: Profimedia

Dejte si zelný obklad

Už naše babičky věděly, že zelí ulevuje bolavým nohám. Přikládaly si ho nejen na klouby, ale také jím tlumily nepříjemnou bolest křečových žil. Zkuste to také a kupte si zelí. Pár listů omyjte a naklepejte paličkou na maso. Lupení pokapejte olejem a nechte zhruba 1 hodinu odpočívat. Pak na něj kápněte trochu citronové šťávy (pokud nemáte, můžete použít i jedlou sodu). Zelný obklad přiložte na postižená místa, převažte obvazem a nechte působit. Uleví vám! Pokud chcete, můžete vyzkoušet i obklad z kysané zelí, které stačí na bolestivé místo jen přiložit a zafixovat látkou. Důležitá informace: Kysané zelí používejte jen povrchově, nikdy ho nejezte! Rozšiřuje totiž cévy!

Obklady ze zelných listů okamžitě uleví. Zdroj: Profimedia

Spolehněte se na octovou kúru

Každé ráno a večer potírejte postižená místa jablečným octem, který tlumí otoky a zlepšuje prokrvení nohou. Abyste účinky podpořili, vypijte dvakrát denně sklenici se 2 lžičkami jablečného octa. Za pět až šest týdnů byste měli pocítit zlepšení.

Ocet zlepšuje průchod cév. Zdroj: Profimedia

Trochu si zacvičte

Cítíte se po celém dni strašně unavení? Vaše nohy na tom nebudou o nic lépe. Zvedněte je do výšky a zatřepte s nimi. Pak poklepávejte jednu nohu o druhou. Začněte patami, poté zapojte chodidla. Snažte se vydržet alespoň 5 minut. Tenhle tělocvik prospěje celému srdečně-cévnímu systému. Zároveň je prevencí varikózního rozšíření žil.

Jezte více vlákniny

Zácpa je mrzutá věc. Podle lidových léčitelů je stav žil obrázkem toho, jak fungují vaše střeva. Proto se snažte je trochu podpořit. Jezte potraviny bohaté na vlákninu. Vhodná jsou například lněná nebo slunečnicová semínka, ovesné vločky, luštěniny, rýže, zelenina a jablka.

Snažte se o to, aby vaše strava byla plná vlákniny. Zdroj: Profimedia

Dopřejte si koupele podle našich babiček

Odlehčit nohám můžete i ve formě koupelí. Tady jsou čtyři, které nejlépe fungují.

KOUPEL Z DUBOVÉ KÚRY – Je prevencí proti zánětům žil. Připravíte si jí snadno: do 4 litrů vroucí vody dejte 1 hrst čerstvé dubové kůry, 1 hrst přesličky rolní, 100 g cibule, 2 lžíce pelyňku pravého. Směs vařte 10 minut. Poté ji slijte do kbelíku, doplňte studenou vodou a 2 lžícemi kuchyňské soli. Nohy vložte do vody a nechte je tam 20 minut. Poté končetiny neutírejte, ale položte do výšky, aby voda na nich přirozeně uschla.

„ŠLAPETO" S JEDLOU SODOU – Do vysokého kbelíku nalijte vodu o teplotě 32 °C. Přidejte do ní 3 lžíce sody bikarbony a „šlapejte vodu“ zhruba 3 minuty. Pak nohy opláchněte, osušte, položte na pelest postele, kde si budou moci dobře „oddychnout“.

LÁZEŇ Z VRBOVÉ KÚRY – Každý večer si přichystejte odvar ze stejného množství vrbové a dubové kúry. Tekutinu vlijte do kbelíku a nechte tam nohy odpočinout asi 20 minut. Poté je zase položte do výšky.

RELAX Z KAPRADÍ – Na kondičku vašich křečových žil zapůsobí i kapradí. Povařte ve 4 litrech nadrobno nasekané kořínky samčí kapradě. Pozor, nesmí mít na rubu listu hnědé semenice! Poté nechte odvar vychladnout na 28 °C. Ponořte do něj nohy a nechte je tam 20 minut odpočívat. Tuhle kúru můžete provozovat až 4 x denně!

Bylinné koupele fugnují i jako relaxační prvek. Zdroj: Profimedia

Zdroje: ncbi.nlm.nih.govwww.bylinkyprovsechny.cz, www.ireceptar.cz