Trápí vás křečové žíly? Naši předkové používali rajčata a ocet

Zvětšené modrofialové uzlíkové žilní útvary se většinou objevují na dolních končetinách a trápí mnohé z nás. Ptáte se, jak naložit s tímto palčivým problémem a vašim nohám ulevit? Vsaďte na účinné domácí metody a využijte k nim třeba zázračný ocet či běžně dostupná rajčata. Ulevujících ingrediencí je však mnohem více. Vyberte si tu svou.

Patříte také mezi ty, kteří bojují s křečovými žílami? Odborně se nazývají varixy a jsou známé jako nehezké, modrofialové, vystouplé a uzlovitě rozšířené žíly. Tento neduh postihuje až třetinu světové populace a v evropských zemích se vyskytuje u 20 až 30 % mužů a 40 až 50 % žen. Česko se bohužel početně řadí k zemím, kde křečové žíly postihují nejvíce obyvatel na světě.

Dědičnost je charakteristickým rysem

Máte zaměstnání, kde většinu času stojíte na nohou? Nebo snad nosíte nepohodlnou obuv či vaše maminka či babička trpěla touto chorobou? Tak to patříte do rizikové skupiny. Dispozice ke vzniku křečových žil je nám dána převážně od předků a křečové žíly jsou zhruba z 90 % zděděnou chorobou vázanou na genetický kód. A také jsou jakousi daní za to, že chodíme vzpřímeně.

Jak se projevují a co způsobují

Křečové žíly vznikají zvětšením povrchových žilek, což nastává v důsledku jejich přetížení přílišným objemem krve, nebo zeslabením cévních stěn. Při hledání léčivých látek se proto musíte zaměřit na takové, které zlepšují krevní oběh a stěny cév zpevňují.

Prvními projevy žilní nedostatečnosti jsou nejen pocity těžkých a unavených nohou, ale i nočních křečí, pocitu pálení, brnění a bolestí v postupně viditelných rozšířených žilách. Potíže se pak většinou zhoršují během dne, maxima dosahují navečer, a to především v letních měsících. Všechny tyto příznaky lze zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy, zatímco stání nebo sezení po delší dobu tyto symptomy obvykle zhoršuje. Při dlouhém sezení je dobré podpořit lepší cirkulaci krve v dolních končetinách jejich procvičováním, např. krouživými pohyby chodidel. Dobré je si i denně udělat přestávku na 10 až 15 minut, prostě siesta je nutná. Zlepšení přináší i chlad a vhodná komprese.

Předcházejte varixům zdravým životním stylem

Pozorujete na sobě možné počáteční stadium křečových žil? Změňte svůj jídelníček a zařaďte do něj zdravější stravu bohatou na vitamíny a vlákninu s dostatečným pitným režimem. Zároveň nezapomeňte na dostatek pravidelného pohybu a samozřejmě kvalitní obuv. Vyzkoušet můžete také léčivé procedury prověřené předchozími generacemi.

Jablečný ocet poskytne úlevu

Na první pohled zcela obyčejná tekutina, kterou má doma každý. Ovšem zároveň jde o úžasný mok, který je našemu zdraví velice prospěšný. A skvěle funguje i na křečové žíly. Tento zcela přírodní produkt se podílí na celkové očistě těla a současně zlepšuje průtok krve a její oběh. Když krev v těle proudí správně, obtíže a edémy křečových žil se podstatně utlumí. Jak ocet přesně použít?

Jednoduše naneste neředěný ocet na postižená místa a jemně tekutinu vmasírujte. Záleží na vaší pečlivosti a především každodenní pravidelnosti. Používejte jablečný ocet třikrát denně po dobu tří až čtyř týdnů. Nakládejte s octem však opatrně a nepoužívejte ho na místa, která jsou citlivá, jelikož byste si mohli nepříjemně podráždit pokožku.

Chcete si pročistit celý organismus včetně krve? Smíchejte sklenici vody se dvěma lžičkami jablečného octa a směs pijte dvakrát denně. Zanedlouho pocítíte úlevu a očividné výsledky by se měly dostavit asi po měsíci pravidelného užívání.

Naše babičky používaly rajčata

Jde o recept, který je prověřený již mnoha generacemi a jehož základem jsou nezralá zelená rajčata. V tomto období můžete využít rajčata z vlastní zahrádky, která vám nestačila dozrát. V případě, že je pro vás zelené rajče nedostupné, postačí i to červené. Omyjte si pár rajčat a nakrájejte je na silnější plátky. Potom je přiložte na postižená místa a přichyťte je obvazem nebo látkou tak, aby rajčata nespadla. Nechte je působit tak dlouho, dokud nezačnete pociťovat mírné mravenčení. V případě, že byste pocítili jisté pálení, rajčata z kůže odstraňte a opláchněte pokožku studenou vodou. Pro lepší výsledky opakujte proceduru několikrát za den, nejlépe třikrát až pětkrát.

Pečujte o sebe petrželkou

Za superpotravinu pro boj s varixy je považována petrželka. Obsahuje totiž velké množství chlorofylu, jenž čistí krev a podporuje tvorbu nových červených krvinek. V petrželce kromě toho najdeme i velkou dávku vitamínu C a flavonoidů, které se starají o pružnost cévních stěn.

Pomůže i med a chmel

Med k léčbě křečových žil je už také prověřen léty. Po horké koupeli jej naneste na nohy a nechte pár minut působit. Následně opláchněte. Výsledky této kúry budete cítit už po týdnu používání.

Velmi pozitivně působí i chmel. Vyrobte si z něj odvar, z něhož si připravte zábaly. Můžete jej však i popíjet během dne.

