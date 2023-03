Křečové žíly: Naše babičky je léčily šokovou terapií. Zkuste to, je to snadné

Jaro je tady a sukně se zase dostávají do oběhu. Mít nohy „prokvetlé“ křečovými žílami není dvakrát sexy. Pokud svému cévnímu systému chcete trochu ulevit, máte pro vás pár osvědčeným tipů našich babiček. Jak funguje jejich šoková terapie?

Křečové žíly jsou hlavním dílem dědičnou záležitostí. Pokud je měli vaši rodiče, je téměř jisté, že je zdědíte také. Projevují se jako drobné fialové prasklinky nebo – v té horší fázi – se podobají říčním veletokům na mapách. Popravdě, mít na nohách křečové žíly není zrovna dvakrát krásné. Spousta lidí je proto v létě maskuje dlouhými sukněmi či kalhotami.

Ve skutečnosti ale nejde o estetický, ale spíše o zdravotní problém. Žíly na dolních končetinách se totiž starají o prokrvování srdce. Aby ve své funkci obstály, dala jim příroda do vínku speciální chlopně, které zdolávají zemskou přitažlivost a zabraňují stékání krve dolů. Jenže u křečových žil tyhle chlopně fungují špatně. A tak se krev hromadí v nohách, způsobuje otoky, křeče a právě i rozšíření žil. Jak svému oběhovému systému můžete trochu ulevit?

Více o křečových žílách se dozvíte v tomto videu:

Začněte se více hýbat

Dejte se do pohybu. Zařaďte do svého denního programu lehčí sporty, třeba vycházky, plavání nebo jízdu na kole. Pokud máte zaměstnání, při kterém dlouho sedíte nebo stojíte, občas se protáhněte. Nejde o nic náročného, stačí kroužit chodidly nebo protáhnout paty a špičky.

Své udělá i strava bohatá na vitaminy. Pro dobrou funkčnost žil je důležitý vitaminy E, C a rostlinná látka – rutin, která zlepšuje pevnost a funkčnost žil. A co by nemělo chybět ve vašem jídelníčku? Jednoznačně cibule, česnek, pórek, červená řepa, grapefruit, ovesné vločky, pohanka a rajčata.

Ovesné vločky obsahují rutin, který napomáhá k lepší pevnosti žil. Zdroj: Profimedia

Vyzkoušejte šokovou terapii

Lepšího prokrvení nohou docílíte střídavými sprchami. Jak na to? Nejprve nohy (ale můžete i celé tělo) sprchujte pár minut teplým až horkým proudem. Potom otočte vodovodním kohoutkem a pošlete tělu pořádný nášup ledové vody, která vás okamžitě probere. Teplotní šok by měl trvat půl minuty a nakonec by ho měla završit opět sprcha teplé vody. Stejný postup opakujte každý den zhruba třikrát.

Střídání teplé a studené vody prokrví nohy. Zdroj: Profimedia

Odlehčete nohám

Měli jste náročný den? Pokud vás nohy bolí od dlouhého stání či běhání, dejte jim oddych. Lehněte si na záda a nohy zvedněte do výšky. Zatřepejte chodidly a pak různě poklepávejte jednou nohou o druhou. Tohle cvičení provozujte zhruba pět minut. Podpoříte krevní oběh a vaše srdce vám poděkuje.

Naše babičky pily nápoj z mochny husí

Tenhle nápoj by měl odlehčit žilám a zmírnit i případné křeče. Nasypte do kastrolu 1 lžíci mochny husí a 1 čajovou lžičku anýzu vonného. Vše zalijte 200 ml mléka a povařte 10 minut. Vzniklý nápoj zceďte a vypijte ještě horký.

Mochna husí je přírodním lékem proti křečovým žílám. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.wellness-vision.cz, www.lecivapriroda.cz