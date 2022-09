Drahé krémy a masky už chytré ženy nekupují roky. Vyrábějí si zázrak z netřesku

Holdujete přírodní kosmetice a roste vám na zahradě netřesk? Využijte ho v péči o svou pokožku, jde doslova o výživný a zároveň léčivý balzám.

Netřesk se vyrovná aloe

Netřesk je nesmírně odolná vytrvalá sukulentní rostlina, která se svými hojivými účinky velice podobá oblíbené aloe vera. Dost často bývá vysazována na skalkách, kde je vždy atraktivní ozdobou, ale mnozí ji s oblibou pěstují i v truhlících nebo jako pokojovku.

Jak netřesk poznáte

Rostlina tvoří kompaktní přízemní růžice v různých odstínech zelené, vínové, tmavě fialové a hnědé barvy a má i dle konkrétního druhu vždy lehce odlišný tvar tučných listů. Netřesk kvete nádhernými květy, které jsou stejně léčivé jako ostatní části této rostliny. Vyrůstají během července na silných stvolech z přízemní růžice. Jakmile netřesk odkvete a vytvoří semena, původní rostlina odumírá. Ovšem velmi brzy se objeví nové dceřiné růžičky, protože se množí vegetativně.

Netřesk kvete nádhernými květy, které jsou stejně léčivé jako ostatní části této rostliny. Zdroj: Anatolii Lyzun / Shutterstock.com

Co netřesk potřebuje k růstu

Ze všeho nejlépe prospívá netřesku písčitá a kamenitá půda. Velice dobře se mu daří i ve štěrku nebo cihlové drti. Kamínky dokonce chrání krček rostliny před nadměrnou vlhkostí. Netřesk totiž nesnáší nadměrné vlhko, tak si dávejte pozor na zbytečné přelití. Když je to možné, dopřejte této rostlině dostatek slunce. Netřesk se pak dobře a rychle rozrůstá.

Netřesk je jedinečný přírodní lék

Společně s aloe vera je netřesk řazen mezi nejlepší přírodní prostředek nejen v péči o pokožku, ale i na její neduhy. A navíc je bez nežádoucích vedlejších účinků. Využívá se především gelovitá šťáva, kterou získáte podélným rozříznutím listů. Je příjemně chladivá a obsahuje velké množství výživných a hojivých látek s dezinfekčními a protizánětlivými účinky. Využijte jich a vyrobte si doma prvotřídní kosmetiku, vaše pleť bude nejen dostatečně hydratovaná, ale i krásně rozzářená.

Netřeskový krém i hojivá mast

Rozpusťte 50 g kokosového oleje a ve chvíli, kdy začne pěnit do něj přidejte 2 lžičky sekaných netřeskových lístků, a ještě tři minuty směs povařte. Potom hrnec odstavte a nechte olej s netřeskem tak 6 hodin odpočívat. Následně směs lehce ohřejte a přeceďte do čisté nádoby, v níž do krému přidejte 1 až 2 kávové lžičky mandlového nebo olivového oleje v bio kvalitě a pečlivě promíchejte. Mast uchovávejte v chladu, tedy nejlépe v ledničce, kde vám vydrží i tři měsíce. Pokud si uděláte krému větší množství, lze jej v menších krabičkách skladovat i v mrazáku.

Využijte netřesk a vyrobte si doma prvotřídní kosmetiku, vaše pleť bude nejen dostatečně hydratovaná, ale i krásně rozzářená. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pleťové tonikum z netřesku

Zalijte 1 lžíci nasekaného listu netřesku 2 dl 60 % lihu a nechte dva týdny louhovat někde na teplém místě. Každý den roztok zamíchejte nebo protřepejte. Po uplynutí stanovené doby směs přeceďte a nařeďte tak, že vždy na 1 polévkovou lžíci základní tinktury přidáte 2 dl destilované vody. Na očištěnou pokožku aplikujte vždy ráno a večer.

Netřesková hydratující pleťová maska

Smíchejte v misce 1 lžičku nasekaných lístků netřesku, 1 lžíci zakysané smetany a 2 lžíce najemno nastrouhané okurky. Vzniklou směs naneste na obličej i dekolt, nechte působit 25 až 30 minut, a nakonec omyjte vlažnou vodou.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.prima-receptar.cz, www.styl.magazinplus.cz