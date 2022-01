Křenová bomba: Startér silné imunity a zázrak při nachlazení. Vyrobte si ji.

Čerstvý křen se může pyšnit nejen silným aroma, ale také silnými účinky na naše zdraví. Možná budete překvapeni, jak prospěšný je, když se konzumuje pravidelně.

Nenechte se odradit jeho štiplavou vůní a chutí, i když vám často vyhrknou slzy do očí. Křen je prostě vitamínová bomba a během zimních měsíců ho potřebujeme víc než kdy jindy. Ne nadarmo se mu říká i český ženšen.

Na imunitu

Křen je vlastně bylina, konzumuje se její kořen a k léčbě nachlazení a jeho projevů, jako jsou rýma, kašel a únava, ho používali už naši předci. Tak trochu se na něj zapomnělo, což je velká škoda. Křen obsahuje vysoké množství vitamínu C, takže posiluje imunitní systém, pomůže bojovat s vyčerpáním a dodá energii. Obdivuhodné jsou i další látky v něm obsažené - od železa důležitého třeba pro krvetvorbu, hořčík pro správnou činnost nervové soustavy, draslík, vápník až po fosfor.

Náš tip:

Křen s medem proti nachlazení

Lžíci nastrouhaného křenu smíchejte se třemi lžícemi medu. Užívejte 3x denně lžičku.

Nejlepší je čerstvý

Křen byste měli zařadit do jídelníčku, pokud trpíte na záněty močových cest nebo užíváte antibiotika, protože vám pomůže obnovit potřebnou střevní mikroflóru. Je skvělý na trávení, ocení ho i astmatici a lidé trpící revmatologickým onemocněním. Důležité je konzumovat ho čerstvý, proto se nejlépe hodí přidávat ho jako ingredienci do nejrůznějších pomazánek či salátů, oblíbené jsou ale i křenové omáčky nebo maso plněné směsí křenu a další zeleniny. Můžete ho bez obav přidávat i do polévek. Díky kombinaci s jinými surovinami se zjemní jeho chuť, ale neztratí nic na své síle a účinnosti.

Křen oceníte nejvíce jako součást pomazánky. Zdroj: Profimedia

Křenovo-tvarohová bomba

100 g křenu

250 g měkkého tvarohu

2 lžíce zakysané smetany

1 lžička majonézy

sůl

čerstvě mletý černý pepř

pažitka

Křen oloupejte a nastrouhejte najemno. V misce ho smíchejte s tvarohem, smetanou a majonézou. Přidejte sůl a pepř dle chuti. Podávejte s čerstvým celozrnným pečivem či chlebem, ozdobené nasekanou pažitkou.

Zdroje: kupi.cz, healthline.com