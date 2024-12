Prosinec je již tu a s ním i období adventu. Bohužel je to ale i období nachlazení, rýmy a občasných chřipek. Zbavit se těchto nepříjemností vám však může zaručit pomazánka. Podívejte se.

Je to tu, máme tady advent. Je to jedno z nejkrásnějších období v roce, ale zároveň je to také bohužel čas nemocí, především rýmy a kašle. Nachladit se během adventu opravdu není těžké, obzvláště s českými mrazíky a studeným větrem.

Proto je potřeba se vždy teple obléct, nebýt moc dlouho na studeném vzduchu, pokud to není nezbytně nutné, a hlavně si doma zajistit krásné a příjemné teplo. Pokud ale ani toto nepomůže a skončíte s nachlazením, pomůže vám například tato pomazánka. Nevěříte? Podívejte se.

Video recept na šunkovou pomazánku s křenem najdete na Youtube kanále V jednom hrnci / One-pot:

Moderní kámen mudrců

Že by se dalo nachlazení vyléčit pomazánkou? Obrazně řečeno vlastně ano. Pokud se tedy jedná o křenovou pomazánku. Křen je totiž neuvěřitelně zdravý a na váš organismus má opravdu blahodárné účinky. Když jste nachlazeni, vaše tělo potřebuje vitamíny, které posílí vaši imunitu a pomohou vám s nachlazením bojovat. Křen je velice bohatý na vitamín C, což je pro tělo naprosto nezbytný vitamín, který posiluje imunitu. Křen má také naprosto úžasné antibakteriální a protizánětlivé účinky.

Křen je vlastně takovým moderním kamenem mudrců. Má spoustu léčivých vlastností a blahodárných účinků pro vaše tělo.

Křen je zkrátka vitamínová bomba, která by byla schopna udělat zdravého i z mrtvoly. Nyní jej znáte spíše z kuchyně, ale dříve se využíval převážně kvůli svým léčivým schopnostem.

Ne nadarmo se mu přezdívá český ženšen. Může vám pomoci například při zánětech v dýchacích cestách a zánětech močových cest, jelikož má antibiotické a dezinfekční účinky. Při rýmě a kašli se křen doporučuje užívat inhalačně.

Křenová pomazánka

Pokud se tedy nedej bože stane, že skončíte doma s nachlazením, ale vy se musíte rychle vzchopit, jelikož vánoční dárky se zkrátka samy nenakoupí, udělejte si životabudič jménem křenová pomazánka. Není na tom vůbec nic těžkého.

Vezměte si misku a smíchejte v ní 150 gramů tvarohu, 3 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu, nasekaný stroužek česneku a 2 lžíce jogurtu. Podle chuti osolte a opepřete a máte v podstatě hotovo. Pomazánku si natřete ideálně na celozrnný chleba a můžete se začít léčit. Dobrou chuť a pevné zdraví!

