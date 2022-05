Babské rady na snížení cukru v krvi: Jablečný ocet a skořice dokáží divy

Krevní cukr je velká věda a jeho zvýšenou hladinu byste nikdy neměli brát na lehkou váhu. Při vyšších hodnotách poškozuje v lidském těle důležité tkáně a této situaci je nejlepší předejít. Vsaďte na zdravý životní styl a zařaďte do jídelníčku jablečný ocet.

Zvýšený cukr v krvi neznamená jen cukrovku, ale může být příčinou mnoha dalších zdravotních problémů. Poškozuje tenké cévy, nervy, zrak a ledviny. V případě, že vás například obtěžuje paradentóza, býváte během dne často ospalí, brní vás nohy, míváte sucho v ústech či nadměrně močíte, nechte si zcela určitě hladinu cukru v krvi co nejdříve změřit. Poradíme vám, co dělat, abyste měli ideální hladinu cukru od 4 do 5,6 mmol/l.

Zvýšený cukr v krvi neznamená jen cukrovku, ale může být příčinou mnoha dalších zdravotních problémů. Zdroj: shutterstock.com

Používejte jablečný ocet

Snižování vysoké hladiny cukru v krvi díky jablečnému octu funguje na principu potlačení produkce glukózy v játrech. Zároveň zlepšuje i inzulínovou citlivost a snižuje vysokou hladinu inzulínu v krvi. Jen je potřeba dbát na správné množství, abyste to zbytečně nepřehnali, protože by mohlo dojít k příliš velkému snížení hladiny draslíku. Optimální množství je tak 2 až 4 polévkové lžíce denně. Jablečný ocet můžete pít smíchaný s vodou ve formě nápoje, nebo si ho můžete přidávat do zeleninových salátů. Pokud máte cukrovku 1. typu, tak se však jablečnému octu raději vyhněte.

Jablečný ocet můžete pít smíchaný s vodou ve formě nápoje, nebo si ho můžete přidávat do zeleninových salátů. Zdroj: shutterstock.com

Omezte sacharidy

Hlídejte si konzumaci jednoduchých cukrů. Jedná se nejen o cukr, med, sladkosti a sušenky, ale i o mléko a sladké ovoce. Vhodné jsou citrusy, třešně, jablka a borůvky. Složené cukry, které nejsou tak riskantní, najdete v chlebu, rýži či bramborách nebo v zelenině, jako jsou rajčata, brokolice, mrkev, lilek a kapusta. Upřednostněte raději rýži indiánskou a basmati. Brambory je lepší vařit ve slupce a výborné jsou batáty. Když už pečivo, tak celozrnné a těstoviny nejlépe špaldové, amarantové, žitné nebo pohankové.

Luštěniny každý týden

Velice nízký glykemický index mají cizrna, sója, červená čočka, mungo fazole nebo adzuki. Díky tomu, že se pomaleji vstřebávají, uvolňují do těla cukry postupně a napomáhají tak stabilní hladině inzulinu a krevního cukru. Zároveň výborně snižují krevní tlak. A bonus navíc? Dokonale redukují „zlý“ LDL cholesterol v krvi, takže výborně chrání cévy.

Jděte na čerstvý vzduch a hýbejte se

Bez pohybu tělo strádá, a to se všeobecně ví. Cukrovka hrozí ve zvýšené míře jedincům, kteří se nedostatečně hýbou. Alespoň hodinu denně byste se měli věnovat aerobní aktivitě. Velice vhodná je svižná chůze a pravidelné dýchání, plavání či jízdy na kole. Najděte si milou aktivitu, která vás bude hlavně bavit. Pohybem zaženete chmurné myšlenky, stres a nesmyslné chutě na sladké.

Zvolte zdravější variantu mlsání

Místo přeslazených sladkostí si raději dejte hrst ořechů nebo sušeného ovoce. Zkuste vyřadit klasický cukr a nahraďte jej medem nebo mandlovým či čekankovým sirupem. Jezte zdravé svačinky, kolikrát postačí i kousek čerstvé zeleniny.

Jezte víc skořice

Je už dávno známo, že skořice má pro diabetiky velké výhody. Jednou z těch hlavních je zlepšení inzulinové citlivosti a snížení hladiny glukózy v krvi. Navíc má skořice velmi podobný účinek jako vláknina, zpomaluje totiž absorpci sacharidů během trávení, čímž zabraňuje prudkým výkyvům hladiny cukru v krvi po jídle. Doporučené množství je 1 čajová lžička denně.

Dopřejte si dostatek spánku a zkuste chodit spát ve stejný čas, nejpozději ve 23 hodin. Zdroj: shutterstock.com

Dopřejte si dostatek spánku

Nezahánějte únavu sladkou kávou či uzobáváním nezdravých potravin, tudy cesta nevede. Raději zkuste chodit spát ve stejný čas, nejpozději ve 23 hodin. Zároveň vyřaďte před spaním ze své blízkosti všechny „narušitele“ jako jsou například mobil či televize.

