Máte krevní skupinu A? Ochrana proti komárům bude lehčí. Jaké byliny na ně platí

Komáři pijí naši krev fakticky i obrazně a pro většinu z nás jsou asi tím nejotravnějším a nejnepříjemnějším hmyzem vůbec. Dokonce nás štvou nejen při táboření nebo u řeky či na zahradě. Ale prakticky kdekoli, nedej bože mít někde v blízkosti vodní tok! Co mají komáři nejraději a jak můžete přírodní cestou jejich zájem o vaši krev oslabit? Čtěte dál.

Určitě jste si buď všimli, že ne na každého jdou komáři stejně, nebo jste právě jedním z těch nešťastníků, kdo je doslova přitahuje. Komáři jsou zkrátka ztělesněné zlo. Jejich kousnutí svědí, jejich bzučení obtěžuje a jejich přítomnost je mnohdy neprosto neodvratitelná. A co teprve, když jste majitelem krevní skupiny 0, na níž si komáři pochutnávají nejvíce?

Stravování komárů podle krevních skupin

Majitelé této krevní skupiny chutnají komárům lépe, stejně tak je více baví muži než ženy. Komáry, na rozdíl od much nebo včel, nezajímá, co máte na stole. Zajímáte je vy, a když se potíte, pak o to víc! Doposud není nikde prokázán skutečný důvod, proč se komáři „stravují podle krevních skupin“ a jaké druhy látek v naší krvi je přitahují nejvíce.

Komáři preferují mužskou krev Zdroj: Profimedia

Pro člověka je nejvíce nebezpečný komár rodu Anopheles, který má na kontě ročně díky malárii tisíce životů, nebo komár Adaes, jenž je zase odpovědný za žlutou zimnici a další nemoci, hrozící zejména na území afrického kontinentu.

Krev pijí samičky

U komárů pijí naši krev jen samice, jež potřebují konzumovat krev pro dobro svých vajíček, zatímco samci se živí převážně rostlinnými šťávami. Samičky sají z krve potřebné bílkoviny, proto není divu, že některá krevní skupina je pro ně více chutná. A touto preferovanou skupinou je právě nula, zatímco nejmenší problémy mají jedinci s krevní skupinou A a lidé s „béčkem“ jsou někde ve středu.

A jak to komáři vědí? Cirka osmdesát pět procent lidí produkuje sekreci, která jejich krevní skupinu signalizuje. Pokud patříte mezi šťastných patnáct procent bez produkce sekrece, komáři budou štípat daleko méně, a je jedno, jakou skupinu máte.

Muži jsou chutnější a pro komáry "voňavější"

I když nevíme, co konkrétně komáry přitahuje, víme, že jsou to pachy potu, alkoholu a jiné silné dominantní vůně. Člověk má totiž jiné potní žlázy než zvířata, savci: Má jich mnohem více a systém složení potu odpovídá i tomu, co jíme, a našimi specifickými hormony.

Zajímavé je, že roli hraje i naše pohlaví: Muži se více potí, zpotí se dříve než ženy, které jsou zase naopak náchylnější k dehydrataci. Složení ženského potu je směsí mnohem většího podílu minerálů a hormonů. I proto komáři preferují muže, kteří jim prostě voní právě proto, že „voní méně“.

Nejvíce komáři nesnášejí levanduli Zdroj: Shutterstock.com

Bylinky, kterým se komáři vyhnou

Stejně jako naši krevní skupinu, poznají komáři i bylinky a některým se velkým obloukem vyhnou. Některé bylinky jsou pro ně dokonce přímo odpudivé, takže se vyplatí vysadit je v blízkosti oken nebo venkovního posezení, kde trávíme čas.

Nejvíce komáři nesnášejí levanduli, kterou naopak máme my, lidé rádi pro její květy, barvu a vůni, a dokonce ji využijeme i v domácnosti.

Druhou bylinou je citronová tráva, jejíž vůně se přidává v kosmetice a aromaterapii do svíček a olejů, a kromě repelentních účinků se vyžívá i ve vaření. A když vysadíte na zahradě rozmarýn, bazalku, mátu nebo šalvěj, i ty jsou díky jejich výrazné vůni komárům protivné, takže se jim raději vyhnou.