Zázvorový nápoj: Nejlepší čistič tepen sníží i krevní tlak. Vyrobí ho i dítě

Pročistit tepny a regulovat krevní tlak není nikdy na škodu. Lidé trpící dlouhodobě vysokým krevním tlakem mají také zhoršený stav cév, srdce i dalších orgánů. Tomu všemu se určitě rádi vyhneme. Naštěstí v přírodě se najde několik osvědčených pomocníků, kteří nám mohou naše zdraví vylepšit. Je to silná trojka: zázvor, česnek a citron!

Zázvor pravý

Čerstvý zázvor nebýval v našich končinách běžný. Samozřejmě sušený se hojně používal při vaření, ale především pečení, už staletí. Výjimečně silná, ostrá až citrusová chuť však ve formě koření vůbec nevynikne. Překvapivě, původ zázvoru je nejistý. Ale víme, že v Číně a Indii se používá již tři tisíce let. Odtud se rozšířil přes veškeré starověké civilizace Evropy a Afriky do celého světa.

I pronikavý čerstvý zázvor léčí. Má protizánětlivé a antibakteriální účinky, pomáhá při rýmě i chřipce, žaludečních nevolnostech, stimuluje krevní oběh a prý jde také o vyhledávané afrodisiakum. Užívejte jej ale opatrně, někdy bývá příčinou pálení žáhy nebo bušení srdce.

Česnekem nejen na upíry

Je snad ještě něco, co o česneku nevíte? Pochybuji. Razantní chuť i vůně česneku přímo nabádá k použití na všelijaké zdravotní problémy. Přece, co nás nezabije, to nás posílí! Jen u nás roste celkem 13 druhů česneku a celosvětově je jich asi 660. Silice česneku mají pozitivní vliv na mnohé neduhy, ale nejlépe česnek pomáhá regulovat krevní tlak, snižuje riziko onemocnění srdce, zpevňuje kosti, zlepšuje paměť a působí pozitivně i na pleť. O nachlazení a chřipce ani nemluvě.

Citron je vitamínová bomba!

Citroinovníky lze pěstovat i v našich podmínkách ve skleníku nebo jako pokojovou rostlinu. Původně sice pocházejí z Asie, ale průmyslově jsou pěstovány především v Itálii. Dužnina, ale i kůra, je plná vitamínů a minerálů. Pro jejich kyselou chuť i aromatickou vůni jsou citrony využívány ve všech možných odvětvích. Na rozdíl od zázvoru a česneku, citron pomáhá s kontrolou váhy, ledvinovými kameny, redukuje riziko výskytu rakoviny, ale také pozitivně ovlivňuje zdraví srdce.

Přidej všeho čtyřikrát

Než se vrhnete na ingredience, pamatujte, že pokud neseženete citrony v BIO kvalitě raději je oloupejte, i když originální recept počítá i s kůrou. Také je nutné odstranit všechny pecky. Jestliže je rozmixujete, nápoj bude velmi hořký. A teď už pojďme na to!

Rozmixováním zhruba 4 cm očištěného zázvoru se 4 stroužky oloupaného česneku a 4 BIO citrony i s kůrou vznikne výrazně žlutá směs, kterou je potřeba ještě povařit. Společně se 1,5 litrem vody, za stálého míchání, vařte 15–20 min nebo dokud směs nezhoustne. Odstavte z plotny nechte vychladnout a sceďte pomocí hrubého sítka. Nápoj plný chuti si oslaďte medem nebo stévií, pokud dbáte na kalorie. Slaďte vždy až po povaření, abyste nedegradovali přednosti medu. Pomocí trychtýře přelijte do uzavíratelných lahví a uskladněte v ledničce.

Nápoj má silné antibiotické účinky, ale ne tak silné jako léky z lékárny. Je přírodním laxativem a podpoří očištění vašeho zažívacího systému. A co je nejdůležitější, hlavně skutečně výrazně ovlivňuje kardiovaskulární systém. Dokonce do té míry, že jeho užívání není doporučováno před plánovanou operací nebo pokud užíváte léky na ředění krve z důvodu možné trombózy.