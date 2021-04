Největší chyby při krmení psů, které dělá většina chovatelů s nejlepším úmyslem

Doby, kdy pes zkrátka dostal, co lidem zbylo po jídle, jsou naštěstí dávno pryč, za což je psí zdraví jistě velmi vděčné. Čím dál víc majitelů se o zdraví a výživu svých psů skutečně stará a záleží jim na tom, aby jejich parťák dostával jen to pro něj nejlepší a nejvhodnější. Přesto mnoho majitelů dělá v nevědomosti či dobré víře chyby, které psům právě neprospívají. Které to jsou?

Nevhodná doba krmení

Psi potřebují v krmení pravidelnost. Proto jim nesvědčí, když najdou svou misku plnou každý den v jinou dobu, podle toho, kdo z rodiny si zrovna na krmení vzpomněl. Stejně tak není dobré nechávat jim misku plnou permanentně, pes má tendenci všechno zkonzumovat, což může u takových jedlíků zadělat na obezitu a s ní spojené zdravotní problémy. Nejlepší variantou u zdravého dospělého psa je podávat krmení jednou, maximálně dvakrát denně, vždy ve stejnou dobu. Co pes nezkonzumuje, odeberte, a další krmení mu dejte až v rámci příští pravidelné dávky. Je také důležité dbát na to, aby alespoň půl hodiny před i po krmení byl pes v klidu. Nechat psa pořádně nadlábnout před procházkou proto není nejlepší nápad, obzvlášť u velkých plemen v takovém případě hrozí nebezpečná torze žaludku, která může vašeho mazlíčka stát i život.

Nevhodné složení krmiva

Se psy je to v tomto směru jako s lidmi – jiné nároky na stravování má dvouleté dítě, jiné třicátník a jiné senior. Stejně tak je nutné vybrat takové krmivo, které je vhodné pro věk, zdravotní stav a životní období vašeho psa. Nároky na výživu budou různé u štěněte, březí či kojící feny nebo psího kmeta, nehledě na to, že i psi mohou trpět různými zdravotními problémy či alergiemi. To všechno je při výběru krmiva nutné zohlednit. Také je potřeba počítat s tím, že na krmení se nevyplatí šetřit, levné krmivo plné náhražek není pro psa zrovna to pravé. A jak již bylo zmíněno na začátku, pro psy se nehodí ani lidská strava. Obsahuje totiž množství soli, cukru, koření, dochucovadel nebo tuku, což psímu organismu zrovna nesvědčí. Navíc není příliš výchovné nechat psa s úspěchem loudit u stolu, může se z toho stát velmi obtěžující záležitost, zvlášť když má pes tyto tendence i mimo domov.

Podle odborníků by neměly vadit syrové kosti Zdroj: el-ka / Shutterstock.com

A jak je to s kostmi, které máme zažité jako tradiční součást psího jídelníčku? Podle odborníků by neměly vadit syrové kosti, hlavně masité z hovězího, ale je samozřejmě nutné vzít v úvahu velikost psa, kterému kost dáváme. Drůbeží kosti jsou naopak nevhodné, protože se lehce štěpí a úštěpky mohou být velmi ostré. „Kůstka pak může poranit nebo proděravět střevní stěnu,“ varuje odborník na výživu psů a koček Leoš Železný.

Překrmování psa

I když je strava vhodná a vyvážená, neméně důležité je také její množství. Pokud máte pochybnosti, můžete se poradit s veterinářem, a jím doporučené množství potom dodržujte. Porce musí odpovídat věku a váze psa, nesmí být příliš malé, ale ani příliš velké. Pes sice třeba velkou porci uvítá, ale může to u něj opět vést k obezitě, která jeho zdraví rozhodně neprospěje. Zvlášť když nešetříte nejrůznějšími pamlsky, které za celý den hravě nahradí další porci jídla. I pamlsky by měly být vhodné pro psy, stejně jako běžné krmivo. Doplňovat prémiové krmivo čokoládovou sušenkou není zrovna moudré, hlavně s ohledem na psí zdraví. Tím, že to psovi chutná, se nenechte mýlit. A také není potřeba psa odměňovat pamlsky neustále, pokud se nevěnujete zrovna výcviku, psovi udělá radost i pohlazení nebo pomazlení.

