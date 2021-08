Jak na kruhy pod očima? Nejlepší babské rady

Trápí vás nevzhledné kruhy pod očima? Někdy se objeví vlivem nedostatku spánku, jindy zas únavou či stresem. Co s nimi, když je ráno vidíme v zrcadle? Hlavně si nenechte zkazit náladu, dá se s nimi lehce zatočit! Není to jen o drahé kosmetice, či lékařských zákrocích. Nejlepší je vsadit na ověřené babské rady.

Proč se dělají kruhy pod očima

Kůže v místech pod očima je velmi citlivá a tenká. Je protkaná obrovským množstvím žilek a lymfatických žláz, které zásobují oko a oční okolí. Jestliže se z jakéhokoliv důvodu rozšíří, mohou způsobit tmavší zbarvení pod očima. Podobný účinek může mít i nahromaděný tuk a voda právě v této oblasti. Takže přestože spíte dostatečně dlouho, kruhy a váčky pod očima se stejně někdy objeví. Na jejich vznik má totiž vliv nejen nezdravá strava, ale i dědičnost, zanesený organismus či nejrůznější onemocnění.

Pokožka ztrácí se zvyšujícím věkem přirozeně kolagen a jeho odbourávání velmi urychluje pobyt na slunci. Nejvíce se to projevuje právě na kůži kolem očí. Nejlepší, co můžete udělat je být pečlivý sám k sobě, a to již od útlého věku. Nejenže byste měli za slunných dní nosit sluneční brýle, ale nikdy byste neměli zanedbat každodenní péči o oční okolí a dodat mu pravidelnou výživu prostřednictvím krémů a olejů. V případě „nouze“ přidejte triky našich babiček.

Spěcháte do práce a nestíháte? Zkuste tmavé kruhy pod očima zamaskovat teplým čajovým obkladem Zdroj: profimedia.cz

Spěte na zádech

Možná vám to přijde neuvěřitelné, ale způsob, jak v noci během spánku ležíte, má velký vliv na ranní vzhled kůže kolem očí. Když budete ležet na zádech, budou se vám mnohem méně tvořit nejen otoky, ale i vrásky. Kůže na obličeji se vám totiž nebude různě mačkat. Nedokážete se této polohy vzdát? Nezoufejte, ještě máme další tipy.

Není nad studené obklady

Nejlépe ráno i večer přiložte na oči studený obklad asi tak na 10 minut. Obzvlášť tehdy, jestli máte kromě kruhů také napuchlé oči. Do sáčku a kapesníku zabalte kostku ledu a přikládejte ji na oční víčka. Použít můžete i vatové tamponky namočené ve studené vodě.

Teplé čajové obklady mají také „váhu“

Spěcháte do práce a nestíháte? Zkuste tmavé kruhy pod očima zamaskovat teplým obkladem. Horkou vodou zalijte dva čajové sáčky s černým, heřmánkovým, lipovým nebo zeleným čajem. O černém a zeleném čaji je známo, že obsahují kofein. Jakmile dostatečně vychladnou, položte je na zavřené a unavené oči. Nechte působit zhruba 10 až 15 minut.

Salátová okurka je sázkou na jistotu

Okurky mají bělící a lehce stahující účinky. Nakrájejte okurku na tenké plátky a dejte je na 30 minut do ledničky. Poté je přiložte na oči a nechte je 10 minut působit. Vůbec neuškodí, když si okurkou obložíte celý obličej. Pak stačí oči i tvář opláchnout vlažnou vodou a do práce půjdete krásní a svěží.

Směs okurkové a citronové šťávy

V případě, že vám z nějakých důvodů nevyhovují plátky okurek, smíchejte stejné díly okurkové a citronové šťávy. Namočte do ní vatový tampón a přiložte je na kruhy pod očima. Jen buďte opatrní a mějte pečlivě zavřené oči, aby vám citronový nektar nevnikl do očí! Roztok nechte působit tak 15 minut a poté opláchněte teplou vodou.

Růžová voda

Růžová voda nejen fantasticky voní, ale je dokonalá právě na unavenou pokožku. Uklidní a omladí. Má stejně jako okurka mírně stahující účinek, takže může fungovat i jako pleťová tonizační voda. Namočte v ní na několik minut odličovací tampony a opět aplikujte na oči, tak na 15 minut, klidně dvakrát denně.

Látky obsažené v bramborách mají vliv na otok očí, který během několika minut dokonale redukují. Zdroj: profimedia.cz

Rajčata pro jemnější pleť

Rajčata obsahují látku lykopen, která prospívá kardiovaskulárnímu systému, zraku a celkově pokožce. Vaši kůži zjemní a posílí její pružnost, takže skvěle zmírní i ty nesnesitelné tmavé kruhy pod očima. A jedna vychytávka? Jestli chcete lykopen v rajčatech vyburcovat k většímu účinku, smíchejte stejné množství rajčatové šťávy s citronovou a poté ji opět pomocí vatového tamponu naneste na oblast pod očima. Nezapomeňte, že oči je nutné mít zase dokonale zavřené. Kůru je dobré dělat ráno i večer, směs nechte 10 minut působit a poté pleť opláchněte teplou vodou.

Zázračné brambory

Látky obsažené v bramborách mají také mírně bělící účinky, kterých by bylo škoda nevyužít. Zároveň mají vliv na otok očí, který během několika minut dokonale redukují. Když ráno zjistíte, že se prohýřená noc na vaší vizáži nepříjemně podepsala, nakrájejte si jednu bramboru na tenčí plátky a přiložte ji na unavené oči. Nechte působit zhruba 10 minut a po kruzích nebude ani památky.

