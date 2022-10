Tyto bylinky mají sílu především teď na podzim: Zásadní jsou nejen pro imunitu

Potěšte se čerstvými bylinkami i na podzim a nachystejte si zásoby na nadcházející zimní období. Víte, které divoké bylinky byste měli v přírodě sbírat, dokud je to možné?

Zdroje: styl.instory.cz, sazenicka.cz

Divoké bylinky sbírejte i na podzim

Možná máte zafixované, že nejlepší dobou pro sběr bylin je ráno a před tím, než vyrazí rostliny do květu. Ano i ne. Samozřejmě pokud chcete sbírat bylinky na jaře a v létě, pak je rozhodně lepší před kvetením, které rostlinu vyčerpává. Jestli ráno nebo později, je otázkou. Chcete-li rostliny sušit, pak je vhodnější hledět na to, zda jsou suché, nebo naopak ještě smáčené ranní rosou, která by mohla sušení komplikovat a vést k plesnivění.

Teď je ale podzim, většina bylin dávno odkvetla, ale i nyní je čas vhodný ke sběru divokých bylinek a plodů, které můžeme užívat nyní či později během zimy a brzkého jara, než opět rostliny procitnou a budeme si jich moci znova užít. Co by vám na podzim nemělo utéct? Příroda je stále plná léčivek, které stojí za to.

Kopřivy můžete sbírat i na podzim. Zdroj: Olenaduygu / Shutterstock

Které plody na podzim sbírat?

Šípky jsou u nás v posledních letech znovuobjevené a mají celou řadu využití. Můžete je sušit, ale také připravit marmeládu nebo sirup. Šípky můžete také přidat do medu, a to je teprve dobrota! Určitě těchto plodů bohatých na vitamíny skupiny B, A, C i K využijte.

Jakou dobrotu připravíte ze šípků vy? Zdroj: Profimedia

I když jsou u nás vyzdvihovány především květy, černý bez má však také zajímavé plody. Bezinky jsou zdrojem nejen výrazného barviva, ale nabízejí celou řadu léčivých látek. Můžete je nakládat, vařit z nich šťávu, sirup nebo marmeládu. Pamatujte na to, že je nutné jejich tepelné zpracování, aby nebyl produkt příliš projímavý, ale nebojte se, každý recept na tento fakt upozorňuje.

Bezinky se musí tepelně zpracovat, jinak jsou projímavé. Zdroj: Shutterstock.com / T. Kimmeskamp

Zelené bylinky potěší i na podzim

Nepropásněte poslední možnost natrhat si jitrocel! Je to skutečně báječná rostlina, která je také ve světě používaná pro přípravu sirupů s cukrem či medem. Můžete si z něj vyrobit také sirup zastudena. Jak na to, se podívejte ve videu:

Tyto sirupy se používají nejen při kašli, zahlenění a různých onemocněních horních i dolních cest dýchacích, ale také jako prevence před respiračními chorobami.

Jitrocelový sirup si letos můžete připravit ještě na podzim. Zdroj: profimedia.cz

Nepřehlédněte kontryhel. Jeho lístky jsou o to pěknější, když se na nich lesknou kapky vody. Kontryhel je vyhlášenou bylinou pro ženy díky širokému využití při gynekologických obtížích, nicméně i všichni ostatní z něj mohou mít užitek. Napomáhá při cukrovce i léčbě zánětů, podporuje trávení a pozitivně působí i při onemocnění střev.

Kontryhel je jednou z bylin, na které můžete pozorovat kapičky vody, jde o tzv. gutaci. Zdroj: Profimedia

Černohlávek je jednou z všudypřítomných bylin, které neznáme moc dobře. Pomáhá při průjmech a podporuje činnost jater i zdravou hladinu hormonů. Dělá se z něj kloktadlo při léčbě angíny, koupelí utišíte bolesti svalů a kloubů. Navíc je to jedna z bylin, která také napomáhá hojení ran a zastavuje krvácení.

Černohlávek obecný můžete sbírat i na podzim. Zdroj: Profimedia

Kokoška pastuší tobolka je rostlinka, která je také méně známá. Charakteristické tobolky však nelze přehlédnout. Pomáhá s gynekologickými onemocněními i záněty močových cest, je však také hojivá. Zmírňuje otoky, vyrážky, pohmožděniny a pomáhá zacelit i drobné ranky a poškození kůže.

Tyto bylinky určitě nepropásněte a natrhejte si do zásoby i další. Na podzim můžete sklízet také kopřivy, kostival nebo mátu.