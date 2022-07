Které léčivé byliny mají největší sílu teď v červenci: Jak je sbírat a sušit?

V přírodě nastalo období, kdy všechno bují, kvete a plodí. A to i léčivé byliny. Které je ideální sbírat teď v červenci? Doplňte si zásobu o ty nejlepší léčivky, které mají největší sílu právě teď v červenci.

Letní čas patří přírodě! Někoho to láká na výlet, jiného k vodě a všechny milovníky bylinek na sběr léčivých rostlin, aby bylo dost materiálu na čajíčky, obklady, sirupy či tinktury. Dáme vám pár tipů, jaké vzácné bylinky můžete sbírat právě teď během července. Nezapomeňte však nikdy dodržovat pravidla, jak bylinky sbírat a správně sušit.

Začněte se sušením ihned po sběru

Nikdy nenechávejte nasbírané bylinky v košíčku, mohly by se snadno zapařit. Naopak je hned po příchodu domů dejte sušit, protože jen tak udržíte jejich prvotřídní kvalitu. Ve sběrné nádobě by rostlinky neměly zůstat v silné vrstvě déle než 45 minut. Byliny je nutné vždy usušit důkladně a v co nejkratší době. Pomalým schnutím hrozí riziko zčernání nebo napadení plísní či škůdci.

Řebříček obecný je známá rostlina, u níž se sbírá celá nať i s typickým a tolik známým bílým květem. Zdroj: shutterstock.com

Připravte byliny k sušení

V případě, že jste nasbírali i kořeny, je nutné je zbavit nečistot, omýt je čistou vodou a dostatečně je osušit. Když kořen nařežete na menší kousky, urychlíte tak následné sušení. Nikdy však neoplachujte květy, listy a ostatní části rostliny.

Žádné zbytečné vlhko

Pro kvalitní sušení bylin je nezbytné dobře větrané a suché místo. V případě, že bydlíte v rodinném domku, je ideální půda, protože tam bývá dobrá cirkulace vzduchu. Ale bylinky můžete samozřejmě sušit i v dobře větratelném pokoji. Místnost by také neměla být příliš prašná a znečištěná, aby se vám bylinky zbytečně neznehodnotily. Každopádně nevhodná je kuchyň, koupelna nebo sušárna prádla.

Venkovní sušení

Nasbírané rostliny je možné sušit i venku na čerstvém vzduchu, ale pouze za teplého a suchého počasí, a nikdy ne na přímém slunci. Ztratily by barvu, sílu a cenné látky. Můžete je buď rozložit na orámované sítě, nebo na pečicí papír. Celou nať nebo dlouhé části je možné také svázat do menších kytiček a zavěsit na tyč nebo šňůru. Dokonale tak zajistíte vzduchu přístup ze všech stran a nebudete muset ztrácet čas s obracením bylinek, na které byste neměli zapomínat u rozložených rostlin.

Řebříček obecný

Známá rostlina, u níž se sbírá celá nať i s typickým a tolik známým bílým květem. Jde o výbornou bylinu na zlepšení metabolismu, a to především v játrech a žlučníku. Řebříček je také vhodný do čajů pro ženy, protože výborně zmírňuje nejen menstruační krvácení, ale i bolesti, a to nejvíce v kombinaci s kontryhelem a přesličkou. Ve chvíli, kdy řebříček zkombinujete s květem měsíčku, listem pampelišky a semeny ostropestřce, máte perfektní jaterní čaj, který tento orgán dokonale regeneruje. Kromě toho skvěle odvodňuje a podporuje hubnutí.

Čekanka obecná

Květy čekanky pomáhají se záněty očních spojivek a používají se v kombinaci se světlíkem na výplachy očí. Směs funguje i jako výborná prevence. Květy by se měly sušit v teple a co nejrychleji, aby nezbělaly.

Divizna velkokvětá

Suchý květ divizny je jeden z nejlepších léčivých prostředků na suchý dráždivý kašel. Výborně funguje v kombinaci s truskavcem, podbělem a topolovkou. Tuto čajovou směs by měla mít doma každá maminka, dětem při nachlazení velmi uleví.

Heřmánek pravý

Léčivými aktivními látkami jsou v heřmánku především silice. Úžasně pomáhá s bolestmi a hojením ran. Výborný je i na nepříjemné záněty močových cest či průjmy. Dokonce ho lze využívat v přírodní kosmetice a můžete si sami vyrobit domácí mast z heřmánku a kokosového oleje.

Výluh z březových listů je možné užívat i preventivě k očistě ledvin. Zdroj: shutterstock.com

Bříza bělokorá

Z elegantního stromu se sbírají právě v tomto období listy. Jedná se o skvělou odvodňující bylinu, která z těla odstraňuje i usazené soli. Pomáhá při léčbě močových kamenů, ulevuje při revmatismu a patních výrůstcích. Výluh z březových listů je možné užívat i preventivě k očistě ledvin.

