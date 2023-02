Některé nápoje mohou škodit víc než alkohol: Tyto vám ničí srdce a nejen to

Tekutiny k životu nezbytně potřebujeme. Co ale pít, abychom si nekazili zdraví? Alkohol je bezesporu nápoj, který se zdravým životním stylem nemá moc společného, nicméně v době hojnosti máme na výběr z tolika nápojů, až z toho jde hlava kolem. Některé z nich mají přitom srovnatelný nebo ještě horší vliv na zdraví než zmiňované alkoholické nápoje.

Denně bychom měli přijmout dva až tři litry tekutin. Ideální je čistá voda, kterou můžeme občas proložit minerálními vodami. Na trhu je ale spousta druhů nápojů, které jsou rozhodně chuťově lákavější. Ovšem pozor, některé z nich mohou mít velmi negativní dopad na naše zdraví, mimo jiné mohou poškodit srdce.

Dát si sklenku na oslavě či jiné společenské akce je považováno za normální. Zdroj: shutterstock

Strašák alkohol

O alkoholu bylo napsáno již mnoho a každý z nás tuší, že se neřadí ke zdravému životnímu stylu. Česká republika mimo jiné zaujímá jedny z nejvyšších příček konzumace alkoholu na obyvatele, což není úplně pozitivní zjištění. Nejenže alkohol má negativní účinky na zdraví, ovlivňuje také soustředění, funkci a činnost jater a slinivky, závislost na alkoholu má pak mnohem širší dopad, než jen na zdraví onoho člověka.

Kolik alkoholu denně už škodí zdraví?

Přesto se neustále o jeho skutečné (ne)škodlivosti a vlivu na zdraví spekuluje. Sklenička bublinek k oslavě tak nějak patří a pár kapek dobrého vína podle vědců také neublíží. Jak ale poznat to bezpečné množství, když hranice mezi zdravím, závislostí a škodlivostí alkoholu je tak tenká.

Jak pohlíží studie na prospěšnost nebo naopak škodlivost alkoholu se podívejte ve videu:

Odbornice na zdravou výživu, Margit Slimáková, výborně popisuje, že alkohol nejen poškozuje mozkové buňky, ale je to také silný karcinogen a není tedy nijak prospěšné jeho konzumaci příliš omlouvat.

Energetické nápoje mohou způsobit vážné potíže se srdcem. Zdroj: shutterstock

Energetické nápoje jako velké nebezpečí

Velmi nebezpečné jsou však také energetické nápoje. Jsou v líbivých blýskavých obalech, mají specifickou, velmi sladkou chuť a s vervou je konzumují stále častěji i děti. Energetické nápoje jsou ale poměrně nebezpečnou neřestí. Vysoké dávky kofeinu a cukru se mohou stát příčinou závažných zdravotních potíží.

Ohrožené jsou zejména osoby, které nejsou na příjem kofeinu zvyklé, ať už konzumací kávy či černého nebo zeleného čaje. Což u dětí platí obzvlášť. Nadměrná konzumace nápoje v barevných lákavých plechovkách může vést ke zvýšenému krevnímu tlaku, také ale může způsobit třes končetin a v neposlední řadě velmi negativně ovlivnit i srdeční rytmus. A to není zdaleka vše. Pravidelná konzumace takzvaných energy drinků ovlivňuje i centrální nervovou soustavu, přinést může také nespavost a depresivní stavy.

Sladký jed s bublinkami

Chuťově jsou samozřejmě slazené sycené nápoje o mnoho zajímavější než voda z kohoutku. Jenže vysoký obsah cukru v nich a umělá sladidla rozhodně nepřispívají k dobrému zdraví. Naopak. Vysoký příjem jednoduchých sacharidů přispívá ke zvyšování hladiny špatného cholesterolu v krvi a četné vědecké studie dokonce dokazují přímou souvislost se zvýšením rizika výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Domácí limonády nemusejí být vůbec nudné. Zdroj: shutterstock

Co tedy pít?

A jaké pití je tedy bezpečné? Je to jednoznačně obyčejná voda. Může to znít nudně, ale jsou způsoby, jak si vodu vylepšit. Dodejte jí osvěžující chuť citronem nebo limetkou. Nechte v ní vylouhovat bylinky. Kombinace máty a citrusů vás příjemně osvěží. Okurková voda s citrusy se hodí do parných dní, stejně jako si můžete udělat lahodnou šťávu, pokud do karafy s vodou přidáte lesní nebo zahradní bobule. Některé můžete mírně rozmačkat vidličkou a promíchat s vodou.

