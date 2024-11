Život je sladký… Vy byste si ho měli užít na sto procent, ale pokud možno s menší spotřebou cukru. Proč?

Cukr, cukr a ještě jednou cukr! V dnešní době ho najdete všude – v nápojích, sladkostech, ale i v pečivu, marmeládách či různých polotovarech. A není divu! Výrobci totiž vědí to, co věda už dávno objevila, že na cukru roste u všech savců obrovská závislost.

„Existují čtyři základní chutě – sladká, slaná, hořká a kyselá. Zatímco na sladká a slaná je pro lidský jazyk příjemná, hořká působí odpuzujícím dojmem,“ říká vědec. A má pravdu.

Chuť bezpečí

Druhá věc, proč lidé vyhledávají sladkou chuť je podle psychologů pocit bezpečí. A nejen to! Sladkosti totiž v těle stimulují produkci hormonu dopaminu, který vytváří pocit uspokojení či výhry. Proto spousta lidí, když má trable, utíká do cukrárny, aby si dali kousek dortu nebo nějakou sladkost,“ říká výživová poradkyně s tím, že chutě na sladké mohou způsobovat i různé hormonální změny. U žen se to týká například období před nebo po menstruaci, kdy se tělo vyčerpává a potřebuje energii.

Na cukrové houpačce

Což o to, dát si občas něco sladkého nevadí. Ale pokud je to příliš často, může to ovlivnit vaše zdraví. Rizikem může být například cukrovka 2. stupně, která vytváří riziko nemocí srdce, mozkové příhody, zrakových problémů, selhání ledvin, ale i amputaci končetin. Pokud se chcete téhle hrozbě vyhnout, měli byste jíst zdravě a regulovat cukr ve svém jídelníčku.

„Ve skutečnosti není důležité jen co jíte, ale kolik toho sníte a s čím,“ říká odbornice a dodává, že kombinace se zdravými tuky a vlákninou může tuhle „cukrovou houpačku“ v krvi znatelně zmírnit. Tady je šest jídel, které běžně zvyšují hladinu cukru v krvi, ale v určité kombinaci nepůsobí tak ničivě.

Výrobky z bílé mouky

Ať už jde o těstoviny, chléb nebo koláče… Všechny tyhle výrobky z bílé pšeničné mouky obsahují malé nebo vůbec žádné procento vlákniny. Tahle položka je důležitá pro zdraví střev, ale zároveň i zpomaluje trávení, což má zase vliv na hladinu cukru v krvi.

Co s tím? Nejlepší alternativou je zaměnit výrobky z bílé mouky za ty celozrnné, například z amarantu, pohanky, ječmenu a dalších, které jsou velkým zdrojem vlákniny. „Pokud si ale potrpíte na klasické těstoviny z bílé pšeničné mouky, dopřejte si je s potravinami, které mají málo sacharidů a hodně vlákniny. Například s restovanými kuřecími prsy a brokolicí. Je to dobrota!

Slazené nápoje

Limonády jsou mor! Jednou je začnete pít a hned si na ně navyknete. A tp může být problém. „Slazené nápoje jako jsou limonády, slazený ledový čaj a dokonce i ovocné šťávy neobsahují prakticky žádné bílkoviny, tuky a ani vlákninu. Navíc nepodpoří pocit sytosti, takže můžete mít po tomhle cukrovém nášupu pořád hlad,“ říká Rasa Kazlauskaite, docenta endokrinologie, cukrovky a metabolismu na Rush University Medical Center v Chicagu.

Co s tím? Snažte se limonády kompenzovat vodou, do které jste nakrájeli sladké ovoce. Případně si můžete dopřát kupovanou limonádu, ale jen půl šálku. Ne víc! Tahle dávka vám zvýší cukr v krvi a dodá potřebnou energii.

Rychlé občerstvení

Je ideální variantou, když si potřebujete dát do žaludku něco teplého. „Některé hamburgery obsahují tolik cukru jako kupovaná sladkost. Třeba takový dvojitý cheeseburger z McDonaldu má

10 gramů cukru a 43 gramů sacharidu, což je skoro jako tyčinka Snickers, která má 29 g cukru a 35 gramů sacharidů.

Co s tím? Omezte fastfoodové dobroty na minimum. „Pokud si dopřejete třeba kuřecí sendvič, objednejte si k němu malá salát s lehkým dresinkem. A pozor – vynechte slazenou limonádu!“ doporučuje odbornice.

Přemíra ovoce

Ano, ovoce je zdravé, ale některé druhy zvyšují hladinu cukru v krvi. To ale nevadí, protože svůj „cukrový přebytek“ vykompenzují várkou vitaminů, minerálů a vlákniny.

Co s tím? Konzumujte čerstvé nebo mražené ovoce. V případě konzervovaného ovoce dejte přednost kompotům, které nejsou ve slazeném nálevu.Sušené ovoce konzumujte v rozumné míře, na rozdíl od čerstvých kousků obsahuje méně vody a více cukru, což může být problém.

