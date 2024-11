Jistě jste mnohokrát slyšeli o zdravotní prospěšnosti konzumace syrové zeleniny. Jenomže tato jistě pravdivá poučka se nevztahuje na všechny její druhy. Jsou dokonce takové, které mohou člověku v syrovém stavu významným způsobem ublížit. Které to jsou?

Tepelná úprava u většiny druhů zeleniny více či méně snižuje její pozitivní účinky na organismus. Ničí vitamíny citlivé na teplo včetně vitamínu C, snižuje se množství antioxidantů a podobně. Syrová zelenina také obsahuje nerozpustnou vlákninu podporující trávení. I ta při vaření částečně degraduje a ztrácí svoje “kouzlo”. To a mnohé další platí pro většinu jejích druhů, ale měli bychom si pamatovat, že například pro brambory, brukvovité plodiny a další platí jiná pravidla.

Pozor na solanin

Hovoříme-li o zelenině, která musí před konzumací projít tepelnou úpravou, měli bychom na prvním místě zmínit brambory. Ty připravujeme jako přílohu velmi často, nikoho by asi ani nenapadlo zakousnout se do nich jako do jablka.

Proč to ale neděláme? Už naši předci velmi dobře věděli, že solanin, obsažený v syrových bramborách je toxický glykoalkaloid používaný v zemědělství dokonce jako součást insekticidů. Určitě tedy není vhodný ke konzumaci.

Lilek vždy tepelně zpracujte

Brambory patří do čeledi lilkovitých rostlin, je tedy zřejmé, že podobné vlastnosti bude mít i další zelenina, patřící do stejné skupiny. Mohli bychom proto zmínit například samotný lilek, který také před podáváním vždy raději dobře tepelně upravíme. Po jeho požití v syrovém stavu bychom se - stejně jako u brambor - mohli dočkat bolestí břicha, nevolnosti zvracení.

close info Profimedia zoom_in Fazole nejezte syrové ani čerstvě sklizené.

Syrové fazole? Raději opravdu ne!

I když to asi napadne jen málokoho, bude dobré připomenout také nevhodnost pojídání syrových fazolí. I ty ve svém původním stavu obsahují pro zdraví nevhodné látky. Tentokrát se jedná o lektiny, konkrétně například phasin. Ten může způsobit problémy v krevním řečišti, kde zapříčiní takzvanou aglutinaci (tedy shlukování) červených krvinek. Při konzumaci ve velkém množství může jít dokonce o život.

Jde o celé kategorie

Znovu bychom. stejně jako u liliovitých rostlin a solaninu. mohli tuto výstrahu rozšířit také na další syrové luštěniny s výjimkou hrášku, který lektinu obsahuje velmi malé množství a není tedy nebezpečný. Nikdo pravděpodobně ale ani v jeho případě neuvažuje o požití skutečně velkého množství najednou.

Pozor na brukvovité

Kromě již zmíněných druhů zeleniny je tady ještě další skupina, která může v syrovém stavu představovat zdravotní riziko - a tou jsou brukvovité rostliny. Pro zjednodušení je možné uvést, že jde o vše, co je “podobné” květáku, tedy nejen on samotný, ale také brokolice, kapusta a další. S jejich konzumací má mnoho lidí problémy i v případě, že jsou snědeny po uvaření. Jde hlavně o nadýmání, které bude při konzumaci v syrovém stavu ještě výraznější.

Bakterie tak snadno neumyjete

Lékaři někdy upozorňují také na problematickou otázku přípravy salátů například ze syrového špenátu, nebo dokonce zelí, které jsme zvyklí jíst poměrně běžně. V tomto případě jde hlavně o riziko kontaminace listů některými škodlivými bakteriemi, jako je třeba Escherichia coli, způsobující zažívací problémy. Mytím ji odstraníme jen velmi těžko, zatímco vysokým teplotám neodolá.

Zeleninu ano, ale...

Je tedy zřejmé, že konzumace syrové zeleniny je v mnoha případech pro tělo velmi prospěšná, jen je nezbytné se i v tomto ohledu zajímat o jednotlivosti a správně vnímat účinky každého druhu zvlášť. I když se to může zdát proti smyslu přírody, jsou i takové druhy, které bychom bez uvaření pozřít raději neměli. Dávejme si na to proto raději velmi dobrý pozor.

