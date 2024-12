Kdo nesmí pivo a kdo si nemůže dát kávu? Zkontrolujte, které nápoje se (ne)hodí pro vaši krevní skupinu

Ema Novotná 15. 12. 2024 clock 3 minuty video

Možná to zní bizarně, ale existují diety podle krevních skupin. Každá krevní skupina ovlivňuje to, co byste měli a neměli pít a jíst. Podívejte se, jak jste na tom vy a vaše krevní skupina.

Každý člověk má nějakou krevní skupinu. Existují 4. A, B, AB a 0. Podle těchto skupin také můžete darovat krev. Nejběžnější krevní skupinou na světě je 0. Lidé s touto krevní skupinou jsou takzvaně univerzální dárci a mohou darovat krev komukoliv. V Česku je nejběžnější skupina A. Po ní skupina B a AB je nejvzácnější krevní skupinou nejen v České republice, nýbrž na celém světě. Vaše krevní skupina ale neovlivňuje jen to, komu můžete či nemůžete darovat krev. Určuje také, jaké jídlo a pití je pro vás vhodné, a jakému byste se měli vyhýbat. Podívejte se tedy na to, které nápoje se (ne)hodí pro vaši krevní skupinu. YouTube video, které vám osvětlí, jaká je pro vás nejlepší dieta na základě krevní skupiny, najdete na kanále CBS News: Zdroj: Youtube A a B Vezměme to hezky popořádku. Jako první tu máme osoby s krevní skupinou A. To je ta, která převažuje v Česku. Jakožto člověk se skupinou A jsou pro vás vhodné mléčné nápoje. Proto byste měli do svého pitného režimu zahrnout například mléko, především to kozí, nebo například kefír. Nápoje, které můžete konzumovat, ale určitě ne každý den, jsou různé ovocné šťávy, například šťáva z papáji, pomerančový a mandarinkový džus, a podobně. A jelikož osud přímo zbožňuje paradoxy, nejrozšířenější krevní skupině v Česku se nedoporučuje jeden z nápojů, na který jsme jako národ nejhrdější, alias pivo. close info Shutterstock.com / Brent Hofacker zoom_in Češi sice zapláčou, ale pro krevní skupinu A, což je ta, která je u nás nejrozšířenější, bohužel pivo není vhodné. Co se týče skupiny B, nápoje, které jsou pro vás vhodné, jsou přesně ty nápoje, které jsou nevhodné pro skupinu A. Do picího režimu je proto dobré zařadit ovocné džusy a šťávy, hlavně ty z brusinek, ananasu, nebo z již zmiňované papáji. Co se pro vaši krevní skupinu nehodí pít je kokosové mléko, rajčatová šťáva nebo šťáva z granátového jablka. Určitě nevadí, když si dáte pár skleniček za měsíc, jen to s nimi nepřehánějte. Pivo, zdá se, můžete pít dle libosti. Související články Zdraví Zbavte se nachlazení díky pomazánce: Už naši předci věděli, co je dobré na rýmu a kašel video Zdraví Tajný trik s bobkovým listem: Sbohem vši, lupy a vypadávání vlasů video AB a 0 AB je nejvzácnější krevní skupina. A nápojové restrikce se vám líbit nebudou. Mezi nevhodné nápoje pro vaši skupinu totiž patří například pomerančový džus, a nejen alkohol, ale i kofein. Nápoje, které jsou pro vás naopak vhodné, jsou například bylinkové čaje, voda s citronem nebo třešňová šťáva. A blížíme se do finiše. Jako poslední tu máme skupinu univerzálních dárců. Možná máte krevní skupinu, která může darovat krev všem, ale nemyslete si, že se vyhnete nápojovým restrikcím. Vhodné nápoje jsou pro vás ovocné šťávy a džusy. Mezi nevhodné nápoje pro vás patří černý čaj, káva, destilované alkoholické nápoje a kokosové mléko. Zdroje: www.hollandandbarrett.com, www.workoutic.com

