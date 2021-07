Kminová voda je skvělý zdravý spalovač tuku. Vyrobte si ji a měsíc pijte

Kmín a kumin (jeera) – jsou často zaměňovány. To, co známe jako kmín my, z housek, brambor nebo kuřete, má anglický překlad „caraway“. Naopak kumin (jeera) je znám spíše v arabských zemích (Egypt a Střední Východ), vypadá i chutná podobně, ale jde o trochu jiné koření. A právě to nám může pomoci s hubnutím.

Kumin je koření vyrobené ze sušeného semene rostliny známé jako Cuminium cyminum, která je členem rodiny petrželky. Používá se v mnoha světových kuchyních a je k dispozici jak jako celá semena, tak v mleté ​​formě.

Kmín nebo kumin?

Semena kuminu se sklízejí ručně z jednoleté rostliny; jsou malá, ve tvaru lodi a připomínají kmínová semínka. Nejběžnější odrůdou kuminu je hnědožlutá barva, i když někdy jej můžete najít i černý, zelený nebo bílý. V indických receptech je kumin nazýván i jménem jeera. Znají ho v mleté formě i v Mexiku a na blízkém východě, kde se používá do chilli, barbecue omáček, k pečeným fazolím, do polévek a marinád. Velmi často je jednou ze složek v chilli koření a jiných směsích, jako jsou garam masala, kari, achiote, adobos, berbere a bahaarat.

Historický exkurz

Kumin je prastaré koření pěstované v Egyptě a na Středním východě. Velmi zajímavé je, že byl nalezen při 4 000 let starých vykopávkách v Sýrii a ve starověkém Egyptě, kde byl používán jednak jako koření, i jako prvek při uchovávání mumií. V Bibli se objevuje ve Starém i Novém zákoně. Od starověku byl kumin hojně používán v Indii, stejně jako u Řeků a Římanů. Po evropské kolonizaci, kterou přinesli Španělé a Portugalci, se dostal do již zmiňované mexické a jihoamerické kuchyně.

Účinky kuminové vody

Kuminová voda se vyrábí namočením semene kuminu ve vodě přes noc a následným spotřebováním výsledného nápoje. Přesně tuto metodu znali naši předkové již před tisíci lety, kdy používali kumin jako přírodní lék na všechny druhy onemocnění, ale také jako prostředek na ztrátu hmotnosti. A ta nás zajímá!

Přestože chuťově není kuminová voda žádná lahůdka či delikatesa, její nepopiratelné přínosy pro zdraví jsou velmi atraktivní. Lidé v Indii a dalších asijských zemích kuminovou vodu používají jako každodenní odpolední tonikum nebo osvěžující nápoj.

Kromě hubnutí má kuminová voda i řadu souvisejících účinků, jako je snížení toxinů, posílení imunitního systému, zlepšení spánku a optimalizace trávení.

Trávení

Kumin obsahuje cuminaldehyd a další účinné látky, které mohou stimulovat uvolňování žaludečních a zažívacích šťáv a urychlit tak proces trávení. Zároveň nám dávají pocit sytosti a celkově zlepšují funkci gastrointestinálního traktu.

Toxiny

Toxinů bychom se měli zbavovat pravidelně regulovanými kůrami. Snížení toxicity v těle a stimulace ledvin a jater jsou další vlastnosti, jež pití kuminové vody přináší. Zlepšuje metabolické funkce a pomáhá spálit více tuku a kalorií.

Imunitní systém

Kumin obsahuje celou řadu antioxidantů, které podporují imunitní systém a také vylepšují procesy spalování kalorií.

Spánek

Některé prvky v kuminové vodě pomáhají i zlepšit kvalitu spánku, který je při úbytku hmotnosti rovněž velmi důležitý. Tělo potřebuje odpočinek, aby se zabránilo ukládání přebytečného tuku a energie, stejně jako při stresu.

Jak ji vyrobit a užívat?

Kuminovou vodu je dobré pít dvakrát denně, ráno a večer. Není ale ani na škodu upíjet ji postupně po malých dávkách celý den.

Její výroba je velmi snadná.

Postup:

Povaříme 600-750 ml vody.

Přidáme 2 polévkové lžíce celého kuminu.

Okamžitě odstavíme z plotny.

Přiklopíme poklicí nebo jiným víkem a necháme vychladnout na pokojovou teplotu, nejlépe přes noc.

Buďte trpěliví a kila půjdou dolů!