Jak vyrobit domácí účinnou pastu na kuří oka: Je to snadné a téměř zadarmo

Trápí vás bolestivá kuří oka na kloubech, palcích či patách? Vyrobte si léčivou mast, která vám uleví a tento zdravotní problém vyléčí. Budete překvapeni, jak rychle se kuřího oka zbavíte!

Kuří oka nejčastěji vznikají z důsledku nesprávné volby obuvi. Postižené místo tak vystavujete přílišnému tlaku nebo tření. Kůže začne rohovatět a zesilovat. Povrch se stane drsným a po poškrabání se začne drolit. Není radno podceňovat volbu bot, jelikož takové zrohovatění pak tlačí na citlivé nervy, které následně působí silné bolesti. Pokud trpíte ortopedickými vadami nohou, pak jistě máte tento problém velmi často.

Pasta z jedlé sody

Pokud nechcete utrácet peníze za gelové či pěnové náplasti, pomůže vám i domácí procedura. Na účinnou pastu budete potřebovat pár ingrediencí, které nejspíš najdete ve své kuchyni. Smíchejte několik kapek limetkové či citronové šťávy s trochou vody a jednou lžičkou jedlé sody. Vzniklou pastu naneste večer na kuří oko a zalepte náplastí. Druhý den ráno pastu smyjte. Během 4-6 dnů, kdy budete proceduru opakovat, se kuří oko vysuší a postupně zmizí.

Jedlá soda je domácím zázrakem na mnoho věcí i zdravotních potíží, včetně kuřího oka. Zdroj: Alexander Ruiz Acevedo / Shutterstock.com

Horká lázeň

Jak nejjednodušeji změkčit ztvrdlou kůži? Dopřejte nohám horkou lázeň! Přisypte do horké vody jedlou sodu nebo mořskou sůl a vložte do ní svá chodidla. Po chvíli nahromaděná kůže změkne a vy ji budete moct snadněji odstranit. Na to můžete použít žiletku. Buďte ale při tom velmi opatrní a po skončení místo vydezinfikujte. Jestliže se tohoto zákroku bojíte, použijte raději pemzu. V tomto případě budete nejspíš muset postup opakovat i několik následujících dní, abyste se celého kuřího oka zbavili.

Potraviny, které pomohou

Po horké koupeli s jedlou sodou přiložte na postižené místo plátek citronu, cibule nebo česneku. Všechny tyto potraviny před použitím namočte do octa nebo citronové šťávy. Použijte pouze tak velké kousky, jako je kuří oko. Mohlo by jinak dojít k podráždění zdravé kůže. Potravinu pak přelepte náplastí. Citron sundejte za hodinu, cibuli a česnek můžete nechat působit přes noc. Postup opakujte několik dní za sebou.

Nezapomeňte na důkladné promazání nohou po sundání náplasti. Zdroj: Shutterstock

Předcházejte vzniku kuřího oka

Abyste takový problém vůbec nemuseli řešit, vyhraďte si čas na protřídění botníku. Nepohodlné a tlačící boty vyhoďte a kupte si raději kvalitní, které vám sednou. Jestliže máte ploché nohy či vybočený palec (halux valgus), používejte při nošení bot ortopedické vložky. Věnujte nohám svou péči v podobě pravidelného odstraňování tvrdé kůže pemzou a promazáváním krémy, jejichž účinky můžete ještě zvýšit spánkem v bavlněných ponožkách.

