Jak se zbavit kuřího oka: Nejvíce vám pomůže jedlá soda

Potýkáte se s kuřími oky na chodidle či na prstech nohy? Tyto otlaky dokáží pěkně potrápit, nicméně není vůbec obtížné se jich zbavit.

Jak vlastně kuří oko poznáte a proč se na chodidlech zničehonic objeví? Nenechte se mýlit, zase tak zničehonic to není. Vzniká jako reakce kůže po dlouhodobém tlaku, většinou kvůli malé nebo nevhodně zvolené obuvi. V místě silného a především pravidelného tlaku vznikne ostře ohraničené ztluštění kůže. To se pomalu stále více zanořuje hlouběji do postiženého místa a projeví se jako výstupek nažloutlé barvy s jadérkem uprostřed, které prorůstá směrem ke kosti, na kterou tlačí. Dráždí i citlivé nervy ve spodních vrstvách kůže. A bolí. Čím déle necháváte kuří oko být, tím je bolest intenzivnější. Kuří oko poznáte i tak, že když jej nehtem lehce poškrábete, kůže na něm se začne drolit a mírně zbělá.

Koupel jako základ

Zbavte se kuřího oka jednou provždy. Začněte tím, že přestanete nosit problematickou obuv, která vám způsobuje otlaky. Následně začněte s procedurami. Nejprve si připravte koupel, ve které kuří oko pěkně změkne. Do příjemně teplé vody vhoďte pár tablet acylpyrinu, protože kyselina salicylová, kterou tablety obsahují, pomáhá změkčit kůži. Pemzou pak zkuste kuří oko obrousit, po několika takových ošetření je možné se ho zcela zbavit. Pomůže i nožík nebo žiletka, s těmi však postupujte obzvlášť opatrně. Poté chodidla osušte a postižené místo vydezinfikujte a přelepte náplastí.

Soda a obklady

Kuří oka trápí lidi od dob, kdy začali nosit boty. Za ten dlouhý čas vyzkoušeli desítky postupů, jak se kuřích ok zbavit. Účinná je i lázeň, do které nasypte jedlou sodu. Následně na kuří oko přikládejte obklady, které na noc připevněte obvazem. Suroviny snadno najdete doma v kuchyni, cibuli vylouhovanou v octu, plátek citronu, směs z prolisovaného česneku, octa a citronové šťávy. Pomáhá také směs z rozdrcené tablety acylpyrinu a čerstvě vymačkané citronové šťávy. Ráno kuří oko ošetřete hydratačním krémem. Proceduru opakujte několikrát za sebou, bolest se utlumí a kuří oko se postupně odrolí. Netroufáte-li si na domácí ošetření, svěřte se do rukou zkušeného pedikéra.

